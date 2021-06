Castagne ontsnapt aan einde carrière na operatie van zes uur

Woensdag, 16 juni 2021 om 16:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:49

Timothy Castagne is zaterdagavond ternauwernood ontkomen aan het einde van zijn voetbalcarrière. De Belgische verdediger kwam in de wedstrijd tegen Rusland (3-0 winst) pijnlijk in botsing met Daler Kuzyayev en raakte daarbij dusdanig geblesseerd dat hij zich al na een klein half uur moest laten wisselen. Onderzoek in het ziekenhuis in Antwerpen heeft dinsdag uitgewezen dat Castagne een breuk aan zijn arcadeboog heeft opgelopen, de rand van het bot boven het oog. Als deze breuk enkele centimeter hoger was ontstaan, kon de verdediger zijn loopbaan beëindigen.

Castagne onderging dinsdag een zware operatie na zijn blessure en werd ruim zes uur onder narcose gehouden. Een operatie die in eerste instantie twee tot vier uur zou duren. In het ziekenhuis zijn metalen deeltjes rond de oogkas geplaatst om de breuk te laten genezen. Het is voor België niet de eerste keer dat een speler moet afhaken vanwege een hoofdblessure. Eerder was al bekend dat Kevin De Bruyne het openingsduel met de Russen zou missen nadat de middenvelder van Manchester City tijdens de Champions League-finale tegen Chelsea hard in botsing kwam met Antonio Rüdiger.

Door de flinke kwetsuur moet Castagne een streep zetten door het restant van het Europees kampioenschap. De rechtsback mag woensdag of donderdag het ziekenhuis verlaten, waarna hij vijftien dagen moet rusten. In het meest gunstige geval zou hij over zes weken weer mogen voetballen, al kan dat langer duren wanneer er complicaties ontstaan gedurende het herstel. "Dit is echt slecht nieuws", liet bondscoach Roberto Martínez zich na de wedstrijd tegen Rusland al ontvallen tegenover de Belgische media.

Voor Castagne is het de tweede keer dat hij wordt getroffen door een zware oogblessure. In 2015 rakte hij als speler van RC Genk in botsing met Ebrahima Sawaneh van Waasland-Beveren, waarna hij eveneens geopereerd moest worden. "Na die botsing met Ibou voelde ik dat mijn zicht achteruitging", vertelde Castagne destijds. "Ik zag dubbel, had veel last van migraineaanvallen. Aanvankelijk hoopte ik dat het vanzelf wel zou verbeteren, maar het tegendeel was waar. Mijn zicht verslechterde. Toen ik in een bekerwedstrijd tegen Charleroi ook nog eens witte vlekken voor mijn ogen zag, voelde ik dat het zo niet verder kon. Ook na vier of vijf scans vond geen enkele dokter een medische oorzaak voor mijn zichtproblemen."