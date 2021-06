Reinier Robbemond nieuwe hoofdtrainer van De Graafschap

Reinier Robbemond is de nieuwe hoofdtrainer van De Graafschap, zo maakt de club uit Doetinchem woensdagmiddag bekend via de officiële kanalen. Robbemond tekent een contract voor twee seizoenen en is bij De Graafschap de opvolger van Mike Snoei, die na het mislopen van promotie naar de Eredivisie door de clubleiding van De Graafschap op straat werd gezet in mei. De oud-middenvelder was eerder actief als speler bij de Superboeren en promoveerde in 2007 met de club naar de Eredivisie.

Robbemond werkte de voorbije jaren zowel als hoofdtrainer als assistent-trainer bij verschillende clubs in binnen- en buitenland. Zo stond hij bij Jong AZ en TOP Oss als eindverantwoordelijke aan het roer, terwijl hij bij Willem II en PSV als assistent dienst deed. Afgelopen seizoen was Robbemond werkzaam in Israël, waar hij als assistent-trainer fungeerde van landgenoot Patrick van Leeuwen bij Maccabi Tel Aviv. Het tweetal eindigde als tweede op het hoogste niveau van Israël achter Maccabi Haifa.

"Ik heb hier als speler een geweldige tijd meegemaakt", reageert Robbemond op de website van De Graafschap op zijn aanstelling. "Altijd een volle Vijverberg waar het fantastische publiek je altijd steunde tot de laatste seconde. Nu mag ik als trainer met mijn staf en spelers ervoor zorgen dat we in diezelfde sfeer successen mogen gaan boeken. Ik kijk er erg naar uit om te gaan beginnen aan deze mooie uitdaging." Robbemond droeg tussen 2004 en 2009 het shirt van De Graafschap en kwam daarin tot ruim honderd wedstrijden.

"We zijn zeer verheugd dat we Reinier als nieuwe hoofdtrainer kunnen presenteren", vertelt manager voetbalzaken Peter Hofstede. "Na het afscheid van Mike Snoei hebben we de tijd genomen in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. We hebben ons breed georiënteerd om tot de beste keuze te komen. We hebben met elkaar een profielschets opgesteld waar een nieuwe trainer aan moest voldoen. Daar past Reinier perfect bij. Hij heeft ervaring als trainer - in zowel binnenland als buitenland - en heeft een duidelijke voetbalvisie die aansluit bij waar we met de club heen willen."