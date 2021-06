Ryan Babel praat met veel respect over ‘taai’ PSV na CL-loting

Woensdag, 16 juni 2021 om 15:40 • Yanick Vos

PSV is in de tweede voorronde van de Champions League woensdag bij de loting gekoppeld aan Galatasaray. De speler van de Turkse topclub die de Nederlandse opponent het beste kent is Ryan Babel, die in dienst van Ajax regelmatig in actie kwam tegen de Eindhovenaren. In een reactie tegenover het clubkanaal laat Babel weten dat PSV een taaie tegenstander is.

De eerste wedstrijd wordt op 20 of 21 juli in Eindhoven gespeeld. PSV maakte reeds bekend dat er 25.000 supporters welkom zijn bij de heenwedstrijd, de return in Istanbul volgt een week later. “We krijgen te maken met een zeer taaie tegenstander”, aldus Babel, die het team van trainer Roger Schmidt een ‘zeer goede ploeg’ noemt. “We zullen goed voorbereid moeten zijn. PSV is een goede ploeg, een team dat altijd meedoet om de prijzen. Er is bij PSV het een en ander veranderd, ze zijn van trainer veranderd. Ze beschikken over jonge talentvolle spelers en gebruiken die ook. We zullen heel voorzichtig moeten zijn.”

Technisch manager John de Jong heeft op de clubwebsite gereageerd op de loting: “Het is op dit moment uiteraard nog lastig om aan te geven wat het exacte niveau van Galatasaray is, maar uit het resultaat van afgelopen seizoen mag je opmaken dat zij en PSV aan elkaar gewaagd zijn”, aldus De Jong, die zich ambitieus toont: “Wij hebben de ambitie om de groepsfase van de Champions League te halen en daarvoor zal alles, wanneer de selectie op 25 juni aan de voorbereiding begint, in het teken staan.”

Galatasaray greep afgelopen seizoen maar net naast de Turkse landstitel. Op de slotdag van het seizoen waren er met Fenerbahçe (79 punten), Besiktas (81) en Galsatasaray (81) drie titelkandidaten. Besiktas greep uiteindelijk op basis van doelsaldo (45 om 44) de titel. Galatasaray eindigde als tweede en greep naast directe kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League. Nu zal de Turkse topclub drie voorrondes moeten zien te overleven om de groepsfase van het miljardenbal te bereiken. Behalve met Babel krijgt PSV eveneens te maken met Ryan Donk (ex-AZ) en Ömer Bayram (ex-NAC Breda), terwijl ook spelers als Radamel Falcao en Arda Turan onder contract staan in Istanbul.

PSV betreurt het besluit van de UEFA om geen uitsupporters toelaat in de voorrondes van de Europese clubtoernooien. De Eindhovenaren mogen derhalve geen fans meenemen naar Istanbul. "Het is fantastisch dat we binnenkort met onze fans kunnen genieten van voetbal. Hier hebben we lang naar uitgekeken", zegt commercieel directeur Frans Janssen op de website van PSV. "Maar in onze optiek horen daar ook uitsupporters bij. Wij vinden het jammer en onbegrijpelijk dat de UEFA anders heeft besloten. Heel Europa versoepelt, tijdens het EK vliegen voetballiefhebbers het eigen nationale team achterna, maar in clubverband blijkt dat volgens de bond niet mogelijk. Dat vinden we niet uitlegbaar."