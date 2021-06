Roman Yaremchuk onder de indruk van drietal spelers van Oranje

Woensdag, 16 juni 2021 om 15:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:35

Roman Yaremchuk is onder de indruk geraakt van een drietal spelers van het Nederlands elftal. De aanvaller, die tegen Oranje (3-2) goed was voor de gelijkmaker, staat met zijn land aan de vooravond van de cruciale tweede groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië. Oekraïne zal donderdagavond moeten winnen om een goede kans te houden op de knock-outfase van het Europees kampioenschap. Ondanks het feit dat Noord-Macedonië niet beschikt over meerdere sterspelers, verwacht Yaremchuk een zware wedstrijd.

"Natuurlijk heeft Noord-Macedonië geen spelers als Memphis Depay, Frenkie de Jong of Georginio Wijnaldum. Maar ze hebben wel een goede teamgeest, dat merk ik", vertelt Yaremchuk op de website van de UEFA. "Ze hebben een goede spelopvatting en vechten voor elke bal. Dat zijn voor ons als team de moeilijkste wedstrijden. Wij moeten ons concentreren op ons eigen spel en de tegenstander respecteren, maar wel agressief zijn." Noord-Macedonië weerde zich tijdens de eerste speeldag kranig tegen Oostenrijk, maar kon niet voorkomen dat er met 3-1 verloren werd.

"Het is een van de belangrijkste wedstrijden op dit moment", vult Mykola Matviyenko zijn ploeggenoot aan. "Het is een must voor ons om te winnen en we zullen er alles aan doen om de drie punten binnen te slepen. Goran Pandev is een zeer ervaren speler die voor grote clubs heeft gespeeld. Dat is duidelijk een speler van hoog niveau. Hij heeft laten zien hoe goed hij kan zijn dit toernooi." Pandev was tegen Oostenrijk verantwoordelijk voor de gelijkmaker, maar moest toezien hoe invallers Michael Gregoritsch en Marko Arnautovic het vonnis in de slotfase alsnog voltrokken voor de Oostenrijkers.

Oostenrijk gaat daardoor op doelsaldo aan de leiding in Groep C, gevolgd door Nederland. Voor Oekraïne en Noord-Macedonië is er alles aan gelegen om donderdagavond een goed resultaat te halen. Bij Noord-Macedonië nemen ze dan ook geen genoegen met het feit dat ze voor het eerst aanwezig zijn op een eindronde. "Wij gaan er alles aan doen om de groepsfase te overleven", vertelt Aleksandar Trajkovski. "Dit team zal nooit opgeven. We zullen zien wat er gebeurt. Wij gaan er alles aan doen om de mensen in Noord-Macedonië trots genoeg te maken om massaal de straat op te gaan."