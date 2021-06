GAE verwelkomt verdediger en ziet Veldmate naar FC Emmen gaan

Woensdag, 16 juni 2021 om 13:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:50

Go Ahead Eagles heeft woensdag de vijfde aanwinst voor het nieuwe seizoen bekendgemaakt. De Deventer club neemt verdediger Mats Deijl over van FC Den Bosch. De rechtsback wordt transfervrij overgenomen en tekent in De Adelaarshorst een contract voor drie jaar. Jeroen Veldmate verlaat Go Ahead Eagles. Hij heeft getekend bij FC Emmen en blijft zodoende actief in de Keuken Kampioen Divisie.

Van Veldmate was al langer bekend dat hij zou vertrekken. De verdediger en aanvoerder kreeg van de clubleiding te horen dat zijn contract niet werd verlengd, waarna Emmen al snel belangstelling toonde. Veldmate, die in het seizoen 2017/18 ook al voor Emmen uitkwam, tekent een contract voor één jaar. "In de eredivisie heeft iedereen gezien hoe FC Emmen is gegroeid en hoe de club leeft bij de supporters", vertelt de centrale verdediger op de website van de Drentse club. "Ik hoop dat ze ons ook komend seizoen zo blijven steunen. Promoveren is in mijn optiek een van de allermooiste dingen in het voetbal, daar gaan we voor."

Met Deijl haalt Go Ahead een verdediger naar Deventer die sinds 2016 onder contract stond bij FC Den Bosch en afgelopen seizoen na een lange blessure als vaste waarde diende. "Een goed gesprek met Kees van Wonderen heeft mij het duwtje in de juiste richting gegeven", laat Deijl in een eerste reactie weten op de website van de promovendus. "Onze manier van denken over voetbal lijkt erg op elkaar. Go Ahead Eagles speelt georganiseerd vanuit het idee dat je als team keihard moet samenwerken om je doel te bereiken. Dat vind ik een mooie mindset."

Deijl is na Joris Kramer, Ragnar Oratmangoen, Philippe Rommens en Isac Lidberg de vijfde zomeraanwinst van Go Ahead. "Mats is een aanvallend ingestelde back die zich ook verdedigend prima staande weet te houden", uit technisch manager Paul Bosvelt zich content met zijn nieuwste versterking. "Na een aantal seizoenen sterkhouder te zijn geweest bij FC Den Bosch is Go Ahead Eagles een mooie volgende stap in zijn carrière."