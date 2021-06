Matthijs de Ligt heeft donderdag basisplaats tegen Oostenrijk

Matthijs de Ligt is volledig hersteld van zijn liesblessure en staat donderdagavond tegen Oostenrijk in de basisopstelling bij het Nederlands elftal, bevestigt Frank de Boer woensdag op de persconferentie. De bondscoach wil nog niet zeggen wie er in de verdediging plaats moet maken voor De Ligt. Zondag trad Oranje tegen Oekraïne aan met een vijfmansverdediging, bestaande uit Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Stefan de Vrij, Daley Blind en Patrick van Aanholt.

"Ja, die gaat spelen", beaamt de bondscoach, die desgevraagd aangeeft geen twijfels te hebben. "Nee, bespeur je een twijfel bij me?" Hij liet in het midden wie het 'slachtoffer' wordt van de rentree van De Ligt. Een nieuwe basisplek voor Timber sluit De Boer niet uit. "Dat zou zomaar kunnen, ja. We gaan het morgen zien. Hij doet het in ieder geval fantastisch en we zijn zeer tevreden over hem." Oranje speelt donderdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA tegen Oostenrijk, dat in de eerste groepswedstrijd met 3-1 won van Noord-Macedonië.

De Ligt traint sinds dinsdag weer volledig mee. Na de training van dinsdag zei ploeggenoot Stefan de Vrij op een persconferentie dat De Ligt 'er wel klaar voor lijkt'. "Het ziet er heel goed uit", zei hij na de sessie, die niet publiekelijk te volgen was. "Hij lijkt speelklaar." De stopper van Juventus ontbrak tegen Oekraïne in de wedstrijdselectie. Hij liep zijn liesblessure op tijdens de afsluitende training van Oranje in Portugal, voorafgaand aan het EK, op zaterdag 5 juni.