Jay Gorter: ‘Ik was vrij klein en dat vond Ajax destijds een probleem’

Woensdag, 16 juni 2021 om 12:37 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:11

Jay Gorter is blij met zijn nieuwe kans bij Ajax. De doelman, die overkomt van Go Ahead Eagles, speelde tussen 2010 en 2014 al in de jeugdopleiding van de Amsterdammers. Gorter, die werd uitgeroepen tot beste doelman van de Keuken Kampioen Divisie over het afgelopen seizoen, tekent in Amsterdam een vierjarig contract en reageert tegenover De Telegraaf vanaf zijn vakantieadres op Lanzarote op zijn overstap.

Toen hij de jeugdopleiding van Ajax op veertienjarige leeftijd moest verlaten, stortte de wereld van Gorter in, vertelt hij. "Het deed pijn. Dus ben ik superblij dat ik mezelf alsnog naar Ajax heb geknokt", aldus de keeper, die circa een miljoen euro kost. De voornaamste reden voor zijn vertrek bij Ajax was zijn lengte, geeft hij aan. "Ik was vrij klein en dat vond Ajax destijds een probleem. Pas na mijn tijd in Amsterdam maakte ik een groeispurt door en nu ben ik 1,91 meter."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bovendien was Gorter geen 'makkelijke puber'. Hij noemt zichzelf een 'bravoureventje' dat weleens 'brutaal' kan worden. "Als ik sneller de lucht in was gegaan en eerder rustiger in mijn koppie was geweest, had ik het voor mezelf een stuk eenvoudiger gemaakt. Maar dat ik de moeilijk weg heb moeten nemen, heeft me wel gevormd tot wie ik nu ben. Dus laat ik het maar als iets positiefs beschouwen", concludeert de keeper.

Met zijn overstap naar Ajax komt een droom uit voor de inmiddels 21-jarige Gorter. "Vanaf het moment dat ik kon lopen en tegen een bal trapte, had ik een Ajax-tenue aan. Als Amsterdammer was het mijn ultieme wens om voor Ajax te gaan spelen. Dat ik dat nu weer mag, zie ik als een overwinning op mezelf. Ik heb het mezelf moeilijk gemaakt, maar het wel geflikt."