Frank de Boer vertegenwoordigt Oranje in speciale video voor Eriksen

Woensdag, 16 juni 2021 om 11:39 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:42

Alle deelnemende landen aan het EK hebben een speciale videoboodschap opgenomen voor Christian Eriksen. De Deense voetbalbond (DBU) publiceert woensdagochtend via YouTube een video waarin vertegenwoordigers van ieder land Eriksen een hart onder de riem steken na zijn hartstilstand in het duel met Finland (0-1). Namens het Nederlands elftal wenst Frank de Boer zijn voormalig pupil van Ajax het beste.

De Boer spreekt Eriksen in het Nederlands toe. De boodschap van de bondscoach is op zondag opgenomen, de dag nadat de aanvallende middenvelder naar het ziekenhuis moest. "Hoi Christian, wat heb je ons laten schrikken gisteren. Gelukkig hebben we gehoord dat je aan de betere hand bent en dat is eigenlijk het enige wat telt. Ik hoop dat je snel herstelt en dat we je gauw weer mogen zien op de velden, of waar dan ook. Het ga je goed, jongen. Weet dat wij er altijd voor je zullen zijn. Groetjes, Frank."

Ook de nationale ploeg van België spreekt Eriksen in het Nederlands toe, bij monde van Jan Vertonghen. De verdediger speelde zowel bij Ajax als bij Tottenham Hotspur samen met Eriksen. "Chris, jongen, je hebt ons allemaal enorm laten schrikken. Iedereen in het team en in België leeft enorm met jou en je familie mee. Ik heb je gelukkig even kunnen spreken. Ik hoop dat alles goed komt en dat we er binnenkort even goed over kunnen praten. Superveel sterkte voor jou en je familie en ik spreek je snel jongen."

De boodschap begint met een toespraak van UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. Verder wordt Eriksen toegesproken door spelers als Mateo Kovacic (Kroatië), Kieran Trippier (Engeland), Hugo Lloris (Frankrijk), Gianluigi Donnarumma (Italië), Burak Yilmaz (Turkije), Gareth Bale (Wales) en Tim Sparv, zaterdag zijn tegenstander van Finland. Eriksen verblijft nog in het ziekenhuis in Kopenhagen. Hij plaatste dinsdag via Instagram een foto vanuit zijn ziekenhuisbed en zei zich goed te voelen, hoewel er nog wel verder medisch onderzoek moet plaatsvinden.