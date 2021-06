Feyenoord heeft nog twee potentiële tegenstanders in Conference League

Woensdag, 16 juni 2021 om 13:49 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:54

Feyenoord kent de mogelijke tegenstanders in de tweede voorronde van de Conference League. De ploeg van Arne Slot treedt aan tegen de winnaar van het tweeluik tussen FK Decic (Montenegro) en FC Drita (Kosovo), zo heeft de loting in Nyon woensdagmiddag uitgewezen. Feyenoord begint op donderdag 22 juli en speelt een week later de return. Om de groepsfase van het nieuwe Europese toernooi te bereiken, moet Feyenoord drie voorrondes overleven.

Decic werd vorig seizoen derde in de competitie van Montenegro, op 31 punten afstand van kampioen Buducnost. Drita werd tweede in Kosovo, met een achterstand van twee punten op kampioen Prishtina. De twee potentiële tegenstanders van Feyenoord treffen elkaar op donderdag 8 en donderdag 15 juli. Op 15 juli zal dus bekend worden tegen wie Feyenoord aantreedt aan het begin van de Europese campagne.

Feyenoord had een geplaatste status bij de loting en kon verder gekoppeld worden aan het Poolse Pogon Szczecin, de winnaar van Racing FC Union (Luxemburg) - Breidablik (IJsland), La Fiorita (San Marino) - Birkirkara FC (Malta) of van FC Sfintul Gheorghe (Moldavië) - FK Partizani (Albanië). Als Feyenoord de favorietenrol waarmaakt in de tweede voorronde, speelt het op 5 en 12 augustus in de derde voorronde. De loting daarvoor wordt al op 19 juli verricht. Op 19 en 26 augustus wordt de laatste voorronde afgewerkt.

Feyenoord plaatste zich als winnaar van de play-offs in de Eredivisie voor de tweede voorronde van de Conference League. Nummer vier Vitesse stroomt in de derde voorronde in. Nummer drie AZ kwalificeerde zich voor de play-offronde van de Europa League, terwijl PSV begint in de tweede voorronde van de Champions League en Ajax de groepsfase van het miljardenbal betreedt.