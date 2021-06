Coca-Cola ziet waarde met miljoenen dalen na grap van Ronaldo

Woensdag, 16 juni 2021 om 09:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:05

De opmerkelijke actie van Cristiano Ronaldo van maandag heeft flinke gevolgen voor Coca-Cola. De sterspeler van Portugal, tweemaal trefzeker in de ontmoeting met Hongarije (0-3), heeft er namelijk hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat de waarde van het frisdrankconcern met bijna 3,5 miljard euro is gedaald. Ronaldo zag op een persbijeenkomst twee flesjes met Coca-Cola staan en liet al snel zijn afkeuring daarover blijken, beelden die vervolgens heel snel razend populair werden op het internet.

Ronaldo schoof de colaflesjes uit beeld en toonde opzichtig een flesje met water. "Drink water!", zei de Portugese aanvaller tegen zijn toehoorders in de perszaal. Een onschuldige actie met een knipoog, maar wel een met gevolgen voor het miljoenenbedrijf. Het aandeel van Coca-Cola zakte maandag nog van omgerekend 46,24 euro naar 45,5 euro per stuk. De marktwaarde zakte hierdoor met maar liefst 3,3 miljard euro. Desondanks ligt de totale marktwaarde van het Amerikaanse bedrijf nog steeds op 196,47 miljard euro.

Coca-Cola reageerde al snel op het veelbesproken moment met Ronaldo tijdens het persmoment in Boedapest, waar Portugal een dag later dankzij een sterke slotfase met ruime cijfers wist te winnen. "Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren als het om drinken gaat en iedereen heeft natuurlijk een andere smaak en behoefte. Spelers krijgen naast Coca-Cola ook water en Coca-Cola Zero bij aankomst van de persconferentie aangeboden", zo viel dinsdag te lezen in een verklaring.

Ronaldo houdt er ook op zijn 36ste een strikt dieet op na. Hij vindt het ook niet verstandig dat zijn zoon cola drinkt en chips eet. "Ik ben behoorlijk streng voor hem. Hij drinkt soms een cola of Fanta en dan ben ik boos op hem. Of hij eet chips of patat, ik houd daar niet van", zei de aanvaller van Portugal en Juventus in december nog Globe Soccer Awards in Dubai.