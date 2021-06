Franse kranten lovend over Paul Pogba: ‘Hij benaderde perfectie’

Woensdag, 16 juni 2021 om 09:24

Een uitstekende start van de groepsfase van het EK voor Frankrijk, dat dinsdagavond in een boeiend voetbalgevecht te sterk was voor Duitsland (1-0). De weg richting de achtste finales ligt nu al open, zo oordeelt L'Equipe daags na de ontmoeting in München. Daarnaast heeft het elftal van bondscoach Didier Deschamps bewezen dat de wereldkampioen van 2018 geen toeval was, zo luidt het oordeel.

"In de eerste helft herinnerde Frankrijk zeven miljoen televisiekijkers eraan dat de wereldtitel van 2018 niet op een misverstand berust", schrijft de Franse krant in een analyse over de kraker in groep F. "Het was klinisch, in balans en soms ook onvoorspelbaar, afhankelijk van de individuele klasse van sommige spelers. Op deze manier wist Frankrijk de Duitsers af te troeven. Het bewees daarmee dat de verwachtingen bepaald niet overspannen zijn." Le Parisien weet dat Frankrijk met Kylian Mbappé, Antoine Griezmann en Karim Benzema goud in handen heeft, maar volgens de krant zou het trio nóg beter kunnen functioneren dan in het duel in Duitsland.

Volgens Le Figaro leverde Frankrijk een 'sublieme prestatie' tegen Duitsland, dat geen antwoord had op de manier van spelen van de regerend wereldkampioen. Met name het optreden van Paul Pogba heeft veel indruk gemaakt. "Hij was imponerend, magistraal en benaderde met zijn spel perfectie." In de Duitse media overheerst teleurstelling over het feit dat de hechte muur van Frankrijk niet kon worden geslecht, ondanks het vele balbezit. "Na de 1-0 was Duitsland oppermachtig ten opzichte van de afwachtende Fransen. Maar helaas volgden er weinig kansen op de gelijkmaker. Gebrek aan inzet en wilskracht was er zeker niet. Duitsland kon meer schoten, balbezit en passes overleggen, maar het leverde uiteindelijk niets op. Alleen in de sterke fase na rust kreeg men Frankrijk een beetje aan het wankelen", zo oordeelt Sport1.

BILD is jaloers op de effectieve manier van spelen van Frankrijk, iets dat er volgens de boulevardkrant aan schort bij die Mannschaft. "Het lukte nauwelijks om het verdedigende blok met N'Golo Kanté, Paul Pogba, Raphaël Varane en Presnel Kimpembe serieus in de problemen te brengen. Een ander probleem: de tactiek van Joachim Löw met een driemansverdediging duiden op angst. Thomas Múller, die op de flank opereert, zou eigenlijk als verbindingsspeler in het centrum moeten spelen. Wilde de bondscoach een punt maken met deze manier van spelen?" Die Zeit zag ook een duidelijk verschil tussen beide landen. "Een gelijkspel was eigenlijk helemaal niet zo dichtbij. Duitsland liep zich duidelijk stuk op de perfect georganiseerde Franse ploeg."

Löw oordeelde kort na de nederlaag in eigen huis dat de Duitsers het geluk niet aan hun zijde hadden tegen Les Bleus. "We hebben alles gegeven en negentig minuten lang echt alles gegeven. We scoorden alleen niet en wisten het doelpunt van de Fransen niet te voorkomen", zo verwees hij naar het eigen doelpunt van Mats Hummels in de eerste helft. "Maar verder heb ik geen kritiek op mijn spelers. We hebben verloren, maar moeten nu verder. We wisten vantevoren al dat Frankrijk heel sterk is en kunnen simpelweg niet alles tegenhouden", aldus de realistische Löw. Zijn collega Didier Deschamps was zeer blij met de eensgezindheid die zijn elftal toonde in de Allianz Arena.

"Op technisch gebied is er ruimte voor verbetering, maar qua inzet hebben de spelers aan mijn verwachtingen voldaan", zo liet de winnende coach optekenen in de Franse pers. "Hier hebben we anderhalf jaar op gewacht", doelde Deschamps op het feit dat Frankrijk zich eind 2019 al plaatste voor het EK, dat door de coronacrisis een jaar werd uitgesteld. "Het is slechts één wedstrijd, maar wél een heel belangrijke. We waren zeer efficiënt vanavond, zowel verdedigend als aanvallend. We hebben haast niks weggegeven. De spelers waren er duidelijk klaar voor en als collectief moeten we op deze manier verder gaan."