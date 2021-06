Paul Pogba reageert op bizar moment: ‘Hij knabbelde aan me’

Woensdag, 16 juni 2021

Antonio Rüdiger baarde dinsdag opzien tijdens de wedstrijd tussen Duitsland en Frankrijk op het EK. De verdediger van die Mannschaft knabbelde ogenschijnlijk aan de rug van Paul Pogba. De middenvelder van Frankrijk was daar niet van gediend, maar scheidsrechter Carlos del Cerro Grande uit Spanje noch de VAR zag aanleiding om in te grijpen.

“Hij knabbelde een beetje aan me, ja. Dat voelde ik”, vertelde Pogba na de wedstrijd in de Allianz Arena. “Ik zei het tegen de scheidsrechter en die nam een beslissing. Ik ga bij zulke acties niet smeken of huilen om gele of rode kaarten. Rüdiger heeft geen kaart gekregen en dat is prima. Het behoort tot het verleden.”

Pogba hoopt dan ook niet dat het onbestrafte moment nog een staartje krijgt voor Rüdiger. "Iedereen heeft de beelden kunnen zien, maar voor mij is het verder nu klaar”, benadrukte de middenvelder van les Bleus. “Ik wil nu alleen maar bezig zijn met voetballen en wil niet dat hij nog geschorst wordt door dit moment. Aan het einde van de wedstrijd hebben we elkaar een knuffel gegeven. Voor mij is het klaar.”

“We moeten de duels winnen in plaats aan de tegenstander te knabbelen”, zei analyticus annex oud-international Per Mertesacker op televisie. In de vorige ontmoeting tussen Frankrijk en Duitsland zette Rüdiger zijn schoen in de nek van Benjamin Pavard. Rüdiger kwam onlangs ook in het nieuws omdat Kevin De Bruyne een gebroken oogkas en een gebroken neus overhield aan een duel met Rüdiger in de finale van de Champions League tussen Chelsea en Manchester City.