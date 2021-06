Greenpeace betreurt gevaarlijke landing paraglider bij Duitsland - Frankrijk

Woensdag, 16 juni 2021 om 08:13 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:57

Vlak voor de aftrap van het EK-duel tussen Duitsland en Frankrijk (0-1) vond een opmerkelijk incident plaats. Een paraglider van Greenpeace vloog de Allianz Arena binnen en landde op het veld, terwijl de spelers van Joachim Löw en Didier Deschamps klaar stonden om de wedstrijd te beginnen. De paraglider, die een motortje op zijn rug droeg, vloog rakelings over het publiek nadat hij de kabel van de zwevende camera had geraakt, en plofte daarna op het veld neer.

Bij de mislukte protestactie van Greenpeace zijn meerdere toeschouwers gewond geraakt, zo maakt de UEFA bekend. Op beelden is te zien hoe Deschamps moet wegduiken voor materiaal dat in de dug-out neerkomt. De UEFA zegt dat de autoriteiten vervolgstappen zullen nemen na ‘de roekeloze en gevaarlijke’ actie. “Door deze ondoordachte actie, die zeer ernstige consequenties kon hebben voor een groot aantal mensen, zijn meerdere toeschouwers gewond geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht. De autoriteiten zullen de benodigde actie ondernemen.”

OMG!!! Zum Glück ist nichts passiert… Schockstarre… pic.twitter.com/FYcZQFilT9 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 15, 2021

Greenpeace liet weten dat de actie ging om een protest tegen Volkswagen, een van de sponsoren van het EK. Op de gele parachute stond de naam van de milieuorganisatie en de tekst Kick out oil!. Het was volgens Greenpeace de bedoeling dat de paraglider een bal op het veld in het stadion van Bayern München zou gooien en daarna weer zou wegvliegen.

“Dit protest was niet bedoeld om het spel te verstoren of mensen te verwonden”, meldt Greenpeace via sociale media. “We hopen dat iedereen in orde is en dat niemand ernstig gewond is geraakt. De acties van Greenpeace zijn altijd vreedzaam en geweldloos. Helaas verliep niet alles volgens plan met deze campagne.”

Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9 — Max Merrill (@MaxMerrill_) June 15, 2021

Televisiekijkers kregen niets mee van het incident, maar op Twitter verschenen beelden die fans en journalisten in het stadion hadden gemaakt. "Ik kan niet geloven dat ik dit zojuist heb gefilmd", schreef één van hen.