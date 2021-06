Lat moet hoger voor ‘slimme jongen’ bij Oranje: ‘Meedogenlozer met de mond’

Woensdag, 16 juni 2021 om 08:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:15

Het 5-3-2- of 3-5-2-systeem van het Nederlands elftal is Stefan de Vrij op het lijf geschreven. De verdediger van Internazionale nam bij de EK-start tegen Oekraïne zijn reputatie van beste verdediger van de Serie A mee naar Oranje en had liefst twaalf intercepties. Alleen Jaap Stam had er ooit meer in één EK-duel: veertien op het EK van 2004. Cor Adriaanse was de leermeester van De Vrij bij Feyenoord en is van mening dat de Oranje-international, 29 jaar, nog niet te oud is om te leren. “Hij moet meedogenlozer worden met zijn mond.”

De Vrij was in de Johan Cruijff ArenA nauwelijks op een fout te betrappen: hij verdedigde soeverein en anticipeerde constant. Adriaanse ziet dat zijn voormalig pupil, die op het WK van 2014 in Brazilie werd uitgeroepen tot de beste verdediger van het toernooi, dankzij zijn tijd bij Lazio en nu Inter is uitgegroeid tot een allround verdediger. “Alle facetten van het verdedigen beheerst hij. Bij ons moest hij meevoetballen, want Steef voelt zich comfortabel aan de bal”, vertelt Adriaanse woensdag in De Telegraaf.

“In Italië schakelt hij spitsen uit, levert de bal in en neemt zijn plek in de organisatie in.” Adriaanse benadrukt dat De Vrij ‘een slimme jongen’ is. “Vandaar dat hij positioneel zo goed is. Hij heeft altijd de blik op de bal en de tegenstander gericht. Steef anticipeert op de situatie die komt. Zo verovert hij ballen en voorkomt hij gevaar. Nooit hoeft hij aan de noodrem te trekken.”

Adriaanse ziet desalniettemin verbeterpunten bij De Vrij. Zo was de organisatie van Oranje bij balverlies niet al te best. De trainer vindt dat de Oranje-international de boel moet organiseren en het elftal bij elkaar moet houden, zeker als Jurriën Timber te gemakkelijk wegloopt als een van de drie verdedigers. “Dan moet Steef ingrijpen. Als Timber weg is en De Roon te ver weg staat, moet hij het alleen opknappen met Daley Blind.”

“Dan wordt Oranje kwetsbaar vanwege de grote ruimte en omdat De Vrij en Blind niet de snelsten zijn.Ga dan eens flink tekeer om iedereen bij de les te houden. Dat mag je van de beste verdediger met zoveel ervaring eisen”, benadrukt Adriaanse.