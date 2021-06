WK-droom van Curaçao spat uiteen na late inzet op de paal

Woensdag, 16 juni 2021 om 06:37 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 06:57

Curaçao is er niet in geslaagd om de finaleronde van de kwalificatiefase voor het WK in Qatar te bereiken. Het team van interim-bondscoach Patrick Kluivert, de vervanger van Guus Hiddink, kwam dinsdagavond lokale tijd niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Panama: 0-0. De 2-1 zege van Panama in het heenduel, afgelopen zaterdag in Panama-Stad, geeft zodoende de doorslag.

Panama slaagde er in Willemstad niet in om het niveau van het heenduel te evenaren. Het balbezit was voor Curaçao, dat via Juninho Bacuna ook uitzicht op een doelpunt had. Keeper Luis Mejía voorkwam een achterstand. Na nog geen uur spelen kreeg Panama een uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen: vanaf elf meter. Doelman Eloy Room hield Curaçao op de been door dezelfde hoek als Édgar Bárcenas te kiezen, waarna de rebound tijdig door de defensie van Curaçao werd weggewerkt.

A HUGE save from Eloy Room to deny Panama from the spot ?? pic.twitter.com/FwJ8Snfv7h — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) June 16, 2021

Het zelfvertrouwen van Curaçao groeide, terwijl Panama nerveuzer ging spelen en voor weinig gevaar meer zorgde. Acht minuten voor tijd kwamen de bezoekers goed weg toen een inzet van Anthony van den Hurk, na ruim een uur spelen ingevallen voor Rangelo Janga, tegen de paal ging. Curaçao strandt zodoende in de derde kwalificatieronde van de CONCACAF-zone, voor landen van Midden- en Noord-Amerika.

Canada, dat in de tweede ronde te sterk was voor Suriname, ontdeed zich van Haïti (3-0 en 0-1 winst), en El Salvador had weinig moeite met Saint Kitts en Nevis (0-4 en 2-0 winst). In een hele competitie strijden Mexico, Verenigde Staten, Costa Rica, Jamaica, Honduras, Panama, Canada en El Salvador om drie directe toegangsbewijzen voor het WK. De nummer vier speelt nog een intercontinentale play-off.

Opstelling Curacao: Room; Gaari, Martina, Lachman, Maria; Anita, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Kuwas, Janga en Hooi. Invallers: Van den Hurk, Benschop en Statie.