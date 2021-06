Eigen goal Hummels beslist boeiende strijd tegen machtige Fransen

Dinsdag, 15 juni 2021 om 22:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:05

Frankrijk heeft dinsdag zijn eerste wedstrijd op het EK gewonnen van Duitsland. Les Bleus hadden in een tamelijk gelijk opgaand gevecht voldoende aan een eigen doelpunt van Mats Hummels: 1-0. Frankrijk dacht de wedstrijd twee keer in het slot te gooien, maar werd evenzo vaak teruggefloten wegens buitenspel. De andere wedstrijd in poule des doods werd eerder op de avond door Portugal gewonnen van Hongarije (0-3).

Kylian Mbappé zorgde in de openingsfase voor het eerste gevaar. De Franse aanvaller stuurde zijn harde schot niet genoeg naar de hoek om Manuel Neuer te verrassen. Na twintig minuten leidde het initiatief van de Fransen de openingstreffer in. Paul Pogba verstuurde een al dan niet zo bedoelde schitterende pass met buitenkant voet naar de linkerflank. Daar zette de doorgelopen Lucas Hernández, waarna Mats Hummels de bal ongelukkig in eigen doel liep: 1-0.

Beide ploegen hielden elkaar in de tweede fase van de eerste helft redelijk in evenwicht en wisten geen honderd procent kansen te creëren. Toni Kroos vlamde namens de Duitsers een vrije trap in de muur en daarna over. De beste mogelijkheid was voor Ilkay Gündogan, die de bal in het strafschopgebied ontving na acrobatisch doortikken van Serge Gnabry. Gündogan gaf de bal onder druk net niet de juiste richting mee en mikte naast.

Zeven minuten na rust brak Adrien Rabiot door over de linkerflank, waarna de middenvelder van Frankrijk in de korte hoek de paal raakte. Aan de overzijde schoot Gnabry uit een goede voorzet van Robin Gosens rakelings naast. Toni Kroos dacht daarna te scoren vanaf de rand van het strafschopgebied, maar zag zijn poging geblokt worden door uitgerekend ploeggenoot Gosens. Die lag daar na een kopduel te hebben gewonnen van Benjamin Pavard.

Mbappé dacht de wedstrijd op sublieme wijze te beslissen door vanaf links naar binnen te komen en de verre hoek te raken, maar werd terecht teruggefloten wegens buitenspel. Verderop in de wedstrijd liet Mbappé zijn imponerende sprintsnelheid zien door Hummels er finaal uit te lopen, maar de Duitse verdediger wist zich met een goede tackle uit de problemen te werken. In de 85ste minuut werd opnieuw een Franse goal afgekeurd, ditmaal van Benzema, omdat Mbappé opnieuw buitenspel stond. Duitsland probeerde nog aan te zetten, maar kansen bleven uit.