‘Denzel at een keer mee, maar hij wilde alleen de sla en komkommer’

Dinsdag, 15 juni 2021 om 21:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:37

Denzel Dumfries heeft de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. De rechtsback maakte zeven jaar geleden de overstap van de amateurs van VV Barendrecht naar Sparta Rotterdam, debuteerde in het betaald voetbal en kwam via sc Heerenveen terecht bij PSV. Zondag bezorgde hij het Nederlands elftal met een late kopbal een 3-2 overwinning op Oekraïne in de eerste groepswedstrijd op het EK.

Lesley Esajas was zeven jaar geleden de jeugdtrainer van Dumfries in de A1 van amateurvereniging Barendrecht. Hij vindt het opmerkelijk dat de vleugelverdediger pas op zijn achttiende naar een betaaldvoetbalclub verkaste. "Ik snap echt niet dat een club als Feyenoord nooit eerder heeft doorgepakt", zegt Esajas in gesprek met De Telegraaf. "Als je dit zo ziet, vraag je jezelf ook wel af hoeveel jongens met talent eigenlijk compleet worden gemist, omdat ze nooit ergens een kans krijgen. Dat moeten er toch heel wat zijn. Denzel is een voorbeeld voor zulke jongens."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Maup Martens, in het verleden scout van Feyenoord, vertelde in 2018 aan de Volkskrant dat Dumfries niet als goed genoeg werd beoordeeld. "Vaak genoeg bekeken, we vonden hem niet goed genoeg. Teveel twijfels over zijn voetbalkwaliteiten", zei Martens. Volgens Esajas is Dumfries niet alleen door zijn kwaliteiten doorgebroken, maar ook door zijn mentaliteit. "Denzel heeft veel twijfels moeten overwinnen, maar hij is mentaal heel sterk en was vastbesloten om het te maken als prof, terwijl dat heel ver weg leek."

"Dat merkte je aan zijn manier van trainen, maar al bij ons was hij bijvoorbeeld ook heel bewust bezig met zijn voeding", blikt de trainer terug, "Op woensdag eten wij altijd patat en Denzel at een keer mee, maar hij wilde alleen de sla en komkommer. Het klinkt gek, maar eigenlijk was zo’n voetbalveld te klein voor hem. Hij had zoveel drive en zoveel power." De rol die Dumfries vertolkt bij Oranje, is hem volgens Esajas 'op het lijf geschreven'. "Lang niet alles gaat goed bij hem, maar met zijn enorme inzet wekt hij ook veel sympathie. En dat is terecht. Hij doet er echt alles voor."