Ook EK-shirt van Noord-Macedonië leidt tot ophef

Dinsdag, 15 juni 2021 om 21:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:04

Griekenland tekent protest aan bij de UEFA tegen het EK-shirt van Noord-Macedonië. De Grieken hebben hun noorderburen formeel verzocht om de letters FFM (Football Federation of Macedonia) van het shirt te verwijderen. De afkorting zou in strijd zijn met het verdrag dat beide Balkanlanden in 2018 sloten.

Griekenland stoort zich aan de afkorting FFM, omdat daarin wordt verwezen naar Macedonië zonder de toevoeging 'Noord'. De Grieken dwongen drie jaar geleden af dat de naam van het land veranderd werd van Macedonië naar Noord-Macedonië. Het verdrag was een compromis na jaren van steggelen tussen de buurlanden vanwege de historische territoriale claims van het gebied Macedonië. In Griekenland is er een gelijknamige provincie Macedonië.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Woede en onbegrip in Rusland om ‘provocerend’ EK-shirt Oekraïne

Ook het shirt van Oekraïne leidde tot ophef en werd gewijzigd voor het EK. Lees artikel

Volgens de Grieken schenden de Noord-Macedoniërs de afspraken uit het verdrag, door terug te keren naar de oude landsnaam. De Griekse minister van Buitenlandse Zaken Nikos Dendias liet onlangs in een brief aan zijn Noord-Macedonische ambtgenoot Bujar Osmani weten dat de initialen van het shirt 'niet kunnen worden geaccepteerd' door Griekenland. De Grieken verzoeken hun noorderburen de initialen te wijzigen 'om een positieve onderlinge dynamiek' te behouden.

Noord-Macedonië is echter niet van plan om zijn shirt te wijzigen. Osmani voert aan dat het verdrag uit 2018 betrekking heeft op door de staat gefinancierde instellingen, wat de voetbalbond niet is. "Zolang FFM geen staatsgeld ontvangt, is de bond niet verplicht zijn naam aan te passen", zei Osmani. Noord-Macedonië opende het EK zondag met een nederlaag tegen Oostenrijk (3-1) en speelt donderdag tegen Oekraïne. Maandag volgt de laatste groepswedstrijd tegen Nederland.