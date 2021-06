Frankrijk voert verwachte wijziging door in EK-kraker tegen Duitsland

Dinsdag, 15 juni 2021 om 19:55 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:41

De opstellingen van Frankrijk en Duitsland voor de onderlinge EK-wedstrijd van dinsdagavond zijn bekend. In vergelijking met de laatste oefenwedstrijd, vorige week dinsdag tegen Bulgarije (3-0), voert bondscoach Didier Deschamps van Frankrijk één wijziging door. Duitsland speelt met dezelfde elf namen als vorige week maandag tegen Letland (7-1). De wedstrijd tussen Frankrijk en Duitsland begint om 21.00 uur in de Allianz Arena in München.

De wijziging in het elftal van Frankrijk betreft de basisplaats van Adrien Rabiot. De middenvelder ontbrak vorige week vanwege lichte fysieke klachten tegen Bulgarije, maar neemt nu de positie van Corentin Tolisso in. Bondscoach Joachim Löw vindt het na de doelpuntrijke overwinning op Letland niet nodig om wijzigingen door te voeren in zijn basisopstelling.

Deschamps kiest in de voorhoede voor Antoine Griezmann, Kylian Mbappé en Karim Benzema. Tegen Bulgarije viel Benzema geblesseerd uit, waarna zijn vervanger Olivier Giroud tweemaal scoren. De knieblessure van Benzema bleek mee te vallen. Giroud zal vanwege zijn sterke invalbeurt gehoopt hebben op een basisplaats, maar moet toch plek maken voor Benzema.

Frankrijk en Duitsland troffen elkaar voor het laatst in 2018. In de poule van de Nations League, die uiteindelijk door Nederland werd gewonnen, pakte Frankrijk vier punten tegen Duitsland: het werd 0-0 in München en 2-1 in Parijs. De nummers twee (Frankrijk) en twaalf (Duitsland) van de FIFA-wereldranglijst zitten ditmaal samen met Hongarije en Portugal in de groep.

Opstelling Frankrijk: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernández; Kanté, Pogba, Rabiot; Griezmann, Mbappé, Benzema.

Opstelling Duitsland: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens; Müller, Havertz, Gnabry