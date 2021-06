Oranje Leeuwinnen zetten nummer 12 van FIFA-ranglijst met 7-0 opzij

Dinsdag, 15 juni 2021 om 19:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:11

Het Nederlands vrouwenteam heeft dinsdag een spectaculaire overwinning geboekt op Noorwegen. De nummer twaalf van de FIFA-wereldranglijst legde de ploeg van Sarina Wiegman geen strobreed in de weg in een volle Grolsch Veste: 7-0. Oranje spoelde de kater van de 1-0 nederlaag tegen Italië van vorige week weg en werkt met een goed gevoel toe naar de Olympische Spelen in Tokio.

Onder het toeziend oog van 7.500 toeschouwers kende Oranje een voortvarende start. In de dertiende minuut schoot Vivianne Miedema vanaf de rand van het strafschopgebied de 1-0 binnen. De spits trof de verre hoek met de binnenkant van de voet. Ook het tweede doelpunt van Oranje was fraai: na 34 minuten plaatste Sherida Spitse een vrije trap vanaf circa 25 meter diagonaal onder de lat, in de linkerbovenhoek.

De gifbeker bleek voor Noorwegen nog lang niet leeg. In de tweede helft liep Oranje moeiteloos weg bij de Scandinavische opponent. Op aangeven van Daniëlle van de Donk schoot Jill Roord de 3-0 binnen, waarna Dominique Janssen met een boogbal via een Noorse verdediger afrondde na enkele vlotte combinaties. De 5-0 kwam op naam van Miedema, die in het strafschopgebied haar bewaker uitkapte en de linkerhoek vond.

Een stift van Shanice van de Sanden betekende zeventien minuten voor tijd de 6-0, waarna Van de Donk op aangeven van Van de Sanden de eindstand bepaalde. De Oranje Leeuwinnen spelen in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio drie oefeninterlands. Vijf dagen geleden verloor de ploeg van Sarina Wiegman in Ferrara met 1-0 van Italië; op zaterdag 3 juli wordt een uitzwaaiwedstrijd tegen Zuid-Afrika gespeeld.