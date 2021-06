Stekelenburg: ‘Je kunt dat schot echt niet vergelijken met dat van Kaká’

Dinsdag, 15 juni 2021 om 19:41 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:13

Maarten Stekelenburg had voorafgaand aan het afgelopen seizoen niet durven dromen dat hij tijdens het EK de eerste keus onder de lat van Oranje zou zijn. De doelman, met zijn 38 jaar de oudste speler op de eindronde, werd door de dopingschorsing van André Onana de eerste doelman van Ajax en promoveerde bij Oranje nadat Jasper Cillessen uit de selectie werd gezet door een coronabesmetting. In gesprek met het Algemeen Dagblad zegt Stekelenburg zijn basisplek als 'een soort beloning' te zien.

"Als iemand voor dit seizoen had gezegd dat ik eerste keeper op het EK zou zijn, had ik hem uitgelachen", erkent Stekelenburg, om eraan toe te voegen dat hij een 'prima seizoen' achter de rug heeft bij Ajax. Zondag stond Stekelenburg onder de lat tijdens de openingswedstrijd van Oranje tegen Oekraïne (3-2). Het eerste tegendoelpunt van Oranje, een geplaatst afstandsschot van Andriy Yarmolenko, deed denken aan een schot van Kaká dat Stekelenburg in de kwartfinale van het WK 2010 uit zijn doel hield. Hij moet voorzichtig lachen bij het aanhoren van die vergelijking, maar is het er niet mee eens.

"Je kunt dat schot van zondag echt niet vergelijken met elf jaar geleden tegen Brazilië", geeft hij aan. "Ik ben sinds dat WK wel rustiger geworden. Ik heb veel meer ervaring, ben elf jaar ouder. En ik heb alles wel een keer meegemaakt, dat is een voordeel. Ik voel me fysiek ook nog altijd prima." Stekelenburg weet bijvoorbeeld hoe het is om '24 uur per dag op elkaars lip' te zitten met zijn ploeggenoten. "In de huidige situatie een lange periode, want tussendoor even naar je vrouw en kinderen gaan, zit er niet in. Zolang je wint, is dat geen probleem. Maar je moet hard werken om te kunnen blijven winnen."

"Tegen Oekraïne waren er genoeg situaties die voor verbetering vatbaar zijn, dat realiseren we ons heel goed. Maar het is wel heel lekker dat we de openingswedstrijd hebben gewonnen", concludeert Stekelenburg. Oranje speelt donderdag in de tweede groepswedstrijd tegen Oostenrijk en sluit de poule maandag af tegen Noord-Macedonië.