Zeven Nederlanders plus Ajacied maken kans op Golden Boy-award

Dinsdag, 15 juni 2021 om 18:41 • Dominic Mostert

De Italiaanse krant Tuttosport heeft dinsdagavond de honderd kanshebbers voor de Golden Boy Award van 2021 bekendgemaakt. Met Ryan Gravenberch, Devyne Rensch, Jurriën Timber (allen Ajax), Brian Brobbey (Ajax, verkocht aan RB Leipzig), Myron Boadu (AZ), Mohamed Ihattaren (PSV) en Xavi Simons (Paris Saint-Germain) zijn zeven Nederlanders genomineerd. Verder dingt ook de Burkinese aanvaller Lassina Traoré van Ajax mee naar de prijs, die wordt uitgereikt aan de beste speler onder de 21 jaar in Europa.

Vorig jaar ging Erling Braut Haaland met de prestigieuze trofee aan de haal, waardoor hij ditmaal geen kans maakt. Grote talenten als Mason Greenwood (Manchester United), Jamal Musiala (Bayern München), Eduardo Camavinga (Stade Rennes), Pedri (Barcelona), Jude Bellingham en Youssoufa Moukoko (beiden Borussia Dortmund) zijn dit jaar wel in de race. Rafael van der Vaart was in 2003 de eerste winnaar van de trofee; in 2018 werd Matthijs de Ligt de tweede en voorlopig laatste Nederlander die tot grootste talent van Europa werd benoemd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De ranglijst wordt op de vijftiende dag van de aankomende maanden steeds met twintig spelers ingekort, voordat uiteindelijk een winnaar wordt benoemd. De ranglijst wordt opgesteld aan de hand van een stemming onder veertig journalisten van toonaangevende Europese media; namens Nederland brengt een jurylid van De Telegraaf een stem uit. Ieder jurylid selecteert een top vijf van spelers, die tien, zeven, vijf, drie en één punt krijgen toebedeeld. Op basis van de optelsom uit alle stemmen wordt de winnaar gekozen.

Via de website van Tuttosport kan ook het publiek zijn voorkeur uitspreken. Op die manier wordt een winnaar gekozen die de publieksprijs overhandigd krijgt. Supporters van Besiktas laten zich voorlopig massaal gelden in de online stemming, want Besiktas-keeper Ersin Destanoglu gaat met 46,6 procent overtuigend aan kop. Ook Olympique Marseille-aanvaller Luis Henrique (15,8 procent) en Sporting Portugal-linksback Nuno Mendes (11,7 procent) hebben een significant percentage stemmen verzameld.

Stemmen voor de publieksprijs van de Golden Boy Award kan hier (werkt niet via de app).