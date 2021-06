Van den Herik stelt cruciale voorwaarde aan terugkeer bij Feyenoord

Dinsdag, 15 juni 2021 om 15:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:05

Jorien van den Herik staat niet onwelwillend tegenover een terugkeer bij Feyenoord, zo heeft hij laten weten aan Quote. De 77-jarige voormalig voorzitter van de Rotterdamse club zegt open te staan voor een terugkeer, maar eist dan wel dat er moet worden gestopt met het project Feyenoord City. "Het hele plan hangt als een molensteen om de nek van de club", laat Van den Herik zin licht op het project schijnen. De oud-voorzitter had in het verleden ruim twee decennia de touwtjes in handen bij Feyenoord in verschillende functies.

Van den Herik is van mening dat een voetbalclub los moet kunnen opereren van een stadion. Met het project Feyenoord City is ruim 440 miljoen euro gemoeid. ''Ze mogen me bellen, maar als Feyenoord daadwerkelijk vastzit aan de bouw van een nieuw stadion, dan zeg ik 'nee'", vertelt Van den Herik. "Is dat niet het geval, dan zou ik er zeker over nadenken.'' Van den Herik is uiterst kritisch op de huidige plannen en ziet liever een model waarin Feyenoord het stadion zelf volledig kan uitbaten. De gemeente Rotterdam heeft een gesprek met de directie van Feyenoord over de plannen voor Feyenoord City vorige week afgelast.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Bij het nieuwe stadion krijgt de club straks een performance fee", gaat Van den Herik verder. Van den Herik was jarenlang bestuurder bij Feyenoord en wordt in Rotterdam-Zuid ook wel liefkozend de grote kale leider genoemd. "Als het goed gaat met de exploitatie krijgt de club misschien iets extra’s. Maar je wilt toch nooit afhankelijk zijn van de exploitatie van een stadion? En kan iemand mij uitleggen of becijferen waarom het goed is voor Feyenoord? Het renoveren van De Kuip kan voor de helft van de prijs en biedt dezelfde mogelijkheden als nieuwbouw."

De bouw van het nieuwe stadion van Feyenoord gaat niet geheel zonder slag of stoot. Enkele belangrijke financiers denken er serieus over na om hun steun voor het nieuwe Feyenoord-stadion in te trekken, zo bracht het Algemeen Dagblad vorige week naar buiten. De betreffende financiers zijn bang dat hun steun voor de plannen van het nieuwe onderkomen de veiligheid van hun bedrijven en families in gevaar brengt. De geldschieters willen alleen betrokken blijven bij de stadionplannen als de regering de agressie de kop weet in te drukken.