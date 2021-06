Alaba vol verbazing na kritiek Maalderink: ‘Heb je het gezien dan?’

Dinsdag, 15 juni 2021 om 12:49 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:14

Oostenrijk begon zondag met een 3-1 overwinning op Noord-Macedonië aan de groepsfase van het EK en na afloop begaf David Alaba zich in de mixed zone om vragen van journalisten te beantwoorden. De aanwinst van Real Madrid werd door Bert Maalderink aan de tand gevoeld over de gelijkmaker van Goran Pandev, slechts tien minuten na de openingstreffer van de Oostenrijkers. Alaba was duidelijk verbaasd over de vraagstelling van de Nederlandse verslaggever.

"We moesten redelijk snel de 1-1 van hen incasseren, wat voor ons een zeer ongelukkig moment was", verwees Alaba naar de treffer van Pandev in de 28ste minuut. Het antwoord van het boegbeeld van de Oostenrijkse ploeg leek Maalderink echter niet te bevallen. "Ongelukkig? Het was eigenlijk gewoon heel slecht verdedigd", zo wierp hij op in het gesprek met Alaba, die vervolgens vol verbazing de reporter aankeek. "Zeer slecht verdedigd? Heb je het ook gezien dan?" Maalderink gaf gelijk aan dat hij het doelpunt van Noord-Macedonië goed had kunnen aanschouwen in het stadion.

"Maar het was een ongelukkig tegendoelpunt, toch?", kreeg Maalderink gelijk als vraag terug van Alaba. "Ja, maar het was ook een fout", aldus de verslaggever annex commentator, die aangaf dat de schuld voornamelijk bij de uitkomende doelman Daniel Bachmann lag. "De keeper ging in de fout bij de bal die werd teruggespeeld." Alaba leek de stelling van Maalderink wel te kunnen begrijpen uiteindelijk. "Ja, oké. Maar desondanks was het een ongelukkige situatie, dat wil ik nogmaals benadrukt hebben."