Southgate moet ditmaal streep zetten door naam Engelse doelman

Dinsdag, 15 juni 2021 om 12:03 • Rian Rosendaal

Bondscoach Gareth Southgate moet opnieuw een streep zetten door een naam in de EK-selectie. Vorige week haakte Trent Alexander-Arnold op het laatste moment af en nu is ook Dean Henderson niet langer beschikbaar voor Engeland. De doelman van Manchester United moet zijn EK-droom laten varen vanwege een heupblessure en gaat bij zijn club werken aan zijn herstel. Southgate heeft inmiddels Aaron Ramsdale opgeroepen als vervanger van de geblesseerde Henderson.

Ramsdale, verbonden aan het uit de Premier League gedegradeerde Sheffield United, maakte al deel uit van de voorlopige EK-selectie van the Three Lions. Hij overleefde de definitieve schifting van Southgate niet, maar mag nu dus alsnog aansluiten bij de Engelse ploeg. Jordan Pickford staat normaal gesproken onder de lat als Engeland vrijdag op Wembley aantreedt tegen Schotland. Sam Johnstone van West Bromwich Albion behoort eveneens tot het keepersgilde van de ploeg die zondag met 1-0 te sterk was voor Kroatië.

De alsnog opgeroepen Ramsdale was kort geleden nog actief voor Jong Engeland op het jeugd-EK. Men eindigde op de teleurstellende derde plaats in de poule, waardoor het eindtoernooi een vroegtijdig einde kende voor de Engelsen. Southgate heeft volgens de regels van de UEFA de gelegenheid om tijdens het EK een mutatie aan te brengen, mocht een speler vanwege een blessure niet meer verder kunnen.