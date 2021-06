Israëliër moet tweede groepsduel van Oranje in goede banen leiden

Dinsdag, 15 juni 2021 om 10:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:05

De UEFA heeft de scheidsrechter bekendgemaakt voor de tweede groepswedstrijd van het Nederlands elftal. Het duel met Oostenrijk staat donderdagavond onder leiding van Orel Grinfeld. De 39-jarige Israëliër is een oude bekende van Nederland, daar hij niet zo lang geleden nog de leiding had over het Nations League-duel met Polen (1-2). De wedstrijd tegen Oostenrijk wordt, net als de wedstrijd tegen Oekraïne, gespeeld in de Johan Cruijff ArenA en begint om 21.00 uur.

Grinfeld had in november de leiding toen Nederland het in Chorzów opnam tegen Polen in de strijd om de Nations League. De arbiter kende destijds een kwartier voor tijd een strafschop toe aan Nederland, nadat de ploeg van bondscoach Frank de Boer alle mogelijke moeite had met de Polen. Oranje stond op dat moment met 1-0 achter. Memphis Depay benutte het buitenkansje, waarna Georginio Wijnaldum Oranje in de slotfase alsnog de zege bezorgde.

De Israëliër is geen onbekende in het Europese topvoetbal. Zo had hij afgelopen seizoen de leiding over enkele groepswedstrijden in de Champions League en fungeerde hij in de achtste finales als scheidsrechter bij het duel tussen Lazio en Bayern München (1-4). Ook floot hij in september de uitwedstrijd van AZ tegen Dinamo Kiev in de derde voorronde van de Champions League. De ploeg van toenmalig trainer Arne Slot ging met 2-0 onderuit,