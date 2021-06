Björn Kuipers krijgt van UEFA eerste EK-duel toegewezen

Dinsdag, 15 juni 2021 om 10:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:26

Björn Kuipers heeft van de UEFA zijn eerste wedstrijd op het Europees kampioenschap toegewezen gekregen. De 48-jarige scheidsrechter heeft donderdagavond de leiding over het duel tussen Denemarken en België. Het is het eerste duel voor de Denen sinds Christian Eriksen afgelopen weekend naar de grond ging in de wedstrijd tegen Finland (0-1). Voor Kuipers wordt het zijn eerste wedstrijd als scheidsrechter dit eindtoernooi. Hij fungeerde al wel als vierde man.

Denemarken ging tijdens zijn eerste groepswedstrijd met 0-1 onderuit tegen Finland, terwijl België veel te sterk was voor Rusland (3-0). Kuipers fungeerde bij het duel tussen Engeland en Kroatië (1-0) als vierde man en zag hoe landgenoot Danny Makkelie in de tussentijd zijn eerste twee wedstrijden toegewezen kreeg. Voor Kuipers wordt het zijn zesde wedstrijd op een Europees kampioenschap. In 2012 floot hij twee groepsduels, net als in 2016. In 2016 had hij tevens de leiding over de kwartfinale tussen Frankrijk en IJsland. Kuipers en Makkelie zijn de enige Nederlandse scheidsrechters die dit eindtoernooi in actie komen.

Het duel tussen Denemarken en België zal donderdag een zware lading hebben, daar het de eerste wedstrijd is sinds Eriksen in elkaar zakte tegen Finland. De Deense spelmaker kreeg op het veld een hartstilstand en werd gereanimeerd, maar maakt het naar omstandigheden goed. Dinsdag liet hij via Instagram voor het eerst van zich horen. "Gezien de omstandigheden gaat het goed met me, al zullen er nog wel enkele medische onderzoeken moeten plaatsvinden in het ziekenhuis. Maar ik voel mij verder goed. Vanaf heden zal ik de jongens van het Deense elftal aanmoedigen in de komende EK-wedstrijden", aldus de Deen.

Makkelie fluit een dag eerder dus al zijn tweede wedstrijd tussen Finland en Rusland. Vrijdagavond had hij al de leiding over het openingsduel tussen Italië en Turkije (3-0). Kevin Blom en Pol van Boekel fungeren tijdens dit duel als VAR, terwijl zij twee Franse assistenten krijgen: Benjamin Pages en Jérôme Brisard. De Roemeen István Kovács fungeert in Sint-Petersburg als de vierde official.