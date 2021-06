Zweden schaamt zich niet voor bizarre cijfers; haatreacties voor Berg

Spanje had maandagavond tegen Zweden (0-0) maar liefst 85,1 procent balbezit, het hoogste percentage in de geschiedenis van het EK sinds Opta deze statistieken bijhoudt sinds 1980. Het was sowieso de wedstrijd van de opvallende statistieken, want de Zweedse ploeg is na het treffen met Spanje bijvoorbeeld het land met de minste passes in een duel: 89. De formatie van bondscoach Luis Enrique staat bovenaan dat lijstje met maar liefst 830 succesvolle passes.

Met name in de eerste helft waren de Zweden eigenlijk louter bezig met tegenhouden. Vooral in de eerste twintig minuten kwam dat goed tot uiting, want toen kwam men tot slechts twee passes op de helft van Spanje. Marcus Danielson en Ludwig Augustinsson waren hiervoor verantwoordelijk. Spanje vestigde een record halverwege de EK-ontmoeting, want voor het eerst sinds het bijhouden van de statistieken sinds 1980 werd een eerste helft afgesloten met 303 passes op de helft van de opponent. Zweden heeft sinds maandagavond met 38 passes op de helft van Spanje een laagterecord te pakken.

Het lukte Spanje ondanks de constante druk en de zeventien schoten, waarvan vijf op doel, niet om de muur van de stugge Zweden te slechten. Dani Olmo was heel bedrijvig met in totaal vijf schoten richting het doel van de Scandinavische ploeg, waarmee hij Robert Lewandowski evenaarde. De Poolse topschutter wist echter ook niet te scoren tegen Slowakije, net als Olmo in het treffen met Zweden. Mede hierdoor kende Spanje een tegenvallende start van de groepsfase van het EK.

38 - Since at least 1980 & at the half time in a single European Championship Finals game, Spain ???? have been the side to have made the most passes in opposite half (303 passes); & Sweden ???? have been the side to have made the fewest passes in opp half (38). Monologue#EURO2020 pic.twitter.com/SV1xrDkYS5 — OptaJose (@OptaJose) June 14, 2021

Janne Anderson liet na afloop de kritiek op het defensieve spel van Zweden makkelijk van zich afglijden. "Als je denkt dat je Spanje met een temperatuur van 32 graden kunt wegspelen, dan ben je ontzettend naïef", zo liet de Zweedse bondscoach in duidelijke bewoordingen weten. "Ik schaam mij er totaal niet voor dat we op deze manier een punt hebben veroverd. Alleen met deze manier van spelen is het mogelijk om punten af te snoepen van dergelijke sterke tegenstanders", aldus Andersson. Marcus Berg miste in de tweede helft nog een grote mogelijkheid en na afloop leidde dat tot verschillende haatreacties op Instagram. De spits wilde op aangeven van Alexander Isak bij de tweede paal binnenschieten, maar werd net op tijd gestuit door de Spaanse defensie.

"Dit is belachelijk en ik ga hier niet eens energie instoppen", zei de uitblinkende doelman Robin Olsen over de negatieve reacties richting de falende Berg. "Iedereen in het elftal weet hoe belangrijk Mackan voor ons is. Het is zo ontzettend laag om zoiets te doen. Hij weet in ieder geval dat wij als team volledig achter hem staan." Isak sloot zich aan bij de woorden van Olsen: "We winnen en verliezen als elftal." De Zweedse voetbalbond wil rapport opmaken van de beledigingen die Berg heeft ontvangen en men sluit niet uit dat de politie zal worden ingeschakeld in dat proces.