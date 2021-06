Amrabat verrast bij ESPN: ‘Nathan Aké moet altijd spelen bij Oranje’

Dinsdag, 15 juni 2021 om 08:34 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:18

Nordin Amrabat vindt dat Nathan Aké altijd moet spelen bij het Nederlands elftal. Geen enkele speler in de EK-selectie van bondscoach van Frank de Boer maakte minder speelminuten in de voorbije voetbaljaargang dan de verdediger: 993 minuten. Toch denkt de aanvaller dat De Boer er goed aan doet om Aké aan het startsignaal te laten verschijnen en Daley Blind een linie naar voren te schuiven, ten koste van Marten de Roon. Ook moet Nederland het 4-3-3-systeem minder gaan romantiseren, zo vertelde hij bij EK Voetbalpraat.

“In het hedendaagse voetbal zijn systemen niet meer belangrijk”, stak Amrabat van wal. “Voetbal is zo dynamisch. Je moet ervoor zorgen dat alle posities goed ingevuld zijn en je moet de tegenstander lokken. En dan in de ruimte komen. Het 5-3-2-systeem is gewoon een goed systeem. Iedereen praat altijd over het Nederlandse voetbal. Lekker voetballen. Lekker open voetballen.” De aanvaller, transfervrij na zijn periode bij het Saudische Al-Nassr, wijst op een goede kans voor Georgië in de oefenwedstrijd in Enschede. “Het is dat hij de bal niet goed raakt, maar Kylian Mbappé maakt hem. Cristiano Ronaldo ook.”

Het valt Amrabat op dat de linies bij het Nederlands elftal te ver uit elkaar staan. “De ruimte tussen de verdediging en de aanval moet maximaal 35 meter zijn. Verder zou ik Aké altijd opstellen. Als linker centrale verdediger. En dan Daley Blind op het middenveld naast Frenkie de Jong, in plaats van De Roon. Stefan de Vrij is een wereldverdediger, maar als je een minpuntje bij hem moet aanwijzen, is het zijn startsnelheid. En bij Blind ook. Aké wordt in Nederland een beetje ondergewaardeerd. Als je naar Aké kijkt en hem gaat beoordelen op zijn kwaliteiten, is het gewoon een topverdediger. Hij is snel, sterk, kan goed springen en heeft een goede tackle. Opbouwend speelt hij de bal gewoon naar de goede kleur. Aké moet in mijn optiek altijd spelen bij het Nederlands elftal.”

Amrabat vindt dat voetbalminnend Nederland meer waarde moet hechten aan resultaatvoetbal. Hij doelde bijvoorbeeld op het doelpuntloze gelijkspel dat Zweden maandagavond afdwong tegen Spanje, dat liefst 85,1 procent balbezit had. “Dat is toch gewoon een lekker resultaat voor Zweden. Je moet wat zakelijker denken, Milan”, doelde Amrabat op de verbazing bij Milan van Dongen over de wissel van de goed spelende Alexander Isak voor een middenvelder. “Je zit nog in dat Nederlandse. Lekker voetballen. Wil je het EK winnen met 5-3-2 en slecht voetbal of wil je met 4-3-3 in de kwartfinales eruit?”

Van Dongen ziet Nederland liever het EK winnen met mooi voetbal dan met ‘afbraakvoetbal’. “Dat is typisch Nederlands”, antwoordde Amrabat. “Als Nederland echt iets wil winnen, dan moet er een omschakeling komen in het denken. Liverpool is een voorbeeld. Die spelen leuk voetbal en gaan tekeer als beesten. Uit deze tijd, omschakelen, druk zetten. Als je tegen ze speelt, lijkt het net alsof je tegen twaalf man speelt.” Amrabat vindt dat je ook kan vermaken met een 5-3-2-systeem, in tegenstelling tot Leo Oldenburger. “Linies korter op elkaar, druk zetten, terugkomen. Geniet je niet van Atlético Madrid dan? Ik had laatst beelden gezien op Instagram. Een counter waarbij tien spelers terugsprinten. Dat is toch ook genieten?”