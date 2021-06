Van Gelder geniet van Oranje: ‘Nog één goede wedstrijd en dan is hij weg’

Dinsdag, 15 juni 2021 om 08:11 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:12

Een rake kopbal van Denzel Dumfries gaf zondag de doorslag in het eerste EK-duel van Nederland met Oekraïne (3-2). De rechtsback van PSV was een van de betere spelers op het veld in de Amsterdam ArenA en kon na afloop op veel complimenten rekenen. Bij Humberto stonden Jack van Gelder en Dirk Kuyt stil bij de kwaliteiten van Dumfries, die mogelijk in de zomer een transfer naar het buitenland maakt.

“Het mooie van Denzel vind ik is dat hij een ongebreidelde werklust heeft”, vertelde Van Gelder in het televisieprogramma. “En dat het een vechter is. Soms is hij wat onstuimig, maar tegen Oekraïne was hij bij de eerste twee doelpunten betrokken en maakte hij de derde. Fabelachtig. Dat vind ik niet alleen leuk voor hem, maar ook voor Frank de Boer. De ontlading was fenomenaal.”

'Ik heb vraagtekens bij Dumfries, hij kijkt zo onnozel uit zijn ogen'

Presentator Humberto Tan noemde de jeugdtrainers die in het verleden niet gedacht hadden dat Dumfries het zo ver zou schoppen, of vraagtekens zetten bij zijn kwaliteiten, ‘gewoon blind’. “Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet”, repliceerde Van Gelder. “Soms heeft hij gewoon ruzie met de bal, dat wil in zijn onstuimigheid wel eens gebeuren. Maar als het vertaald wordt naar dit soort acties en dit soort momenten, dan is het alleen maar te prijzen.”

“Nog één goede wedstrijd en dan is het jammer voor PSV. Dan is-ie gewoon weg”, benadrukte Van Gelder. Kuyt vindt het jammer dat Nederland nog niet in staat is om het talent van Dumfries op jonge leeftijd te herkennen. “Er wordt te weinig gekeken naar de drive en de passie die hij heeft”, benadrukte de voormalig Oranje-international. “Ik weet hoe dicht hij bij het stadion van Feyenoord heeft gewoond.”

“De drive van die jongens wordt gewoon onderschat”, stelde Kuyt, die ook op Wout Weghorst doelde. “De passie zorgt ervoor dat hij nog voor zijn tegenstander komt en het winnende doelpunt maakt. Dat heb je nodig om een wedstrijd te winnen.”