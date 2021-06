Zweden houdt met 14,9 procent balbezit Spanje van zege af

Maandag, 14 juni 2021 om 22:56 • Yanick Vos • Laatste update: 23:15

Spanje is er in de eerste groepswedstrijd van het EK niet in geslaagd om te winnen van Zweden. In een wedstrijd waarin het balbezit voor de Spanjaarden was en de beste kansen voor het team van bondscoach Janne Andersson bleef het bij 0-0. Beide ploegen stappen met gemengde gevoelens van het veld. Spanje was de bovenliggende partij en liet het na om de drie punten in de tas te stoppen, terwijl Zweden twee enorme kansen liet liggen op de overwinning. Opvallend: Spanje had over de gehele wedstrijd liefst 85,1 procent balbezit, het hoogste percentage in de geschiedenis van het EK sinds Opta deze statistieken bijhoudt sinds 1980.

Spanje domineerde volledig in Sevilla. Zweden had werkelijk niets in te brengen en werd de eerste 45 minuten van het kastje naar de muur getikt. Desondanks stond het halverwege nog altijd 0-0. De meeste kansen waren voor het team van Luis Enrique, maar de grootste kans was opvallend genoeg voor de Zweedse spits Alexander Isak. Vlak voor rust stuurde hij in het strafschopgebied Aymeric Laporte het bos in en passeerde hij doelman Unai Simon, maar op de doellijn bracht Marcos Llorente redding voor Spanje. Een voorsprong voor Zweden was zeer onverdiend geweest. Het was namelijk Spanje dat dicteerde en het meeste recht had op de openingstreffer.

85,1% - #ESP have had a 85,1% of possession vs #SWE , the highest figure in a single European Championship Finals game ever (since at least 1980) coming the second highest figure in a World Cup (since at least 1966): 79% vs Russia. Collapse#EURO2020 #ESPSWE pic.twitter.com/4VaDOIn3Lw — OptaJose (@OptaJose) June 14, 2021

Zoals verwacht liet Spanje de bal makkelijk rondgaan; in de eerste helft verstuurden de Spanjaarden liefst 419 succesvolle passes, het hoogste aantal op een EK sinds Opta deze statistiek bijhoudt sinds 1980. Zweden kon slechts toekijken en had in de eerste helft niet meer dan zestien procent balbezit. Spanje kreeg het niet voor elkaar om het grote krachtsverschil om te zetten in de score. Dani Olmo was er na ruim een kwartier spelen héél dichtbij. Na een scherpe voorzet van Koke kopte de aanvaller van RB Leipzig goed naar de grond, maar hield de Zweedse doelman Robin Olsen hem met een weergaloze redding van het scoren af. De kans van Álvaro Morata na 37 minuten spelen was minstens zo groot. Na geklungel in de Zweedse defensie had hij de bal voor het inschieten, maar mikte hij naast nadat Olsen zijn doel goed had verkleind.

Marcus Berg na zijn gemiste kans in de tweede helft.

Het spelbeeld na rust was onveranderd: Spanje speelde de bal rond, Zweden zakte in, liep achter de bal aan en hield tegen. Door de compacte manier van spelen van de ploeg van bondscoach Janne Andersson had La Roja veel moeite om tot kansen te komen. Voorzetten vanaf de flanken leverden niets op en in het centrum was het te druk om er doorheen te voetballen. Waar Spanje aan aanvallen dacht en hard op zoek was naar de 1-0, was het Zweden dat na een uur spelen gevaarlijk uitbrak. Na een messcherpe counter wist Isak zich op wonderbaarlijke wijze vrij te spelen en de bal bij de tweede paal klaar te leggen voor Marcus Berg, die de bal compleet verkeerd raakte en zodoende een gigantische kans om zeep hielp. Het was direct de laatste actie van het Zweedse aanvalsduo, dat met nog twintig minuten op de klok werd vervangen door Viktor Claesson en Robin Quaison. Met name de wissel van Isak was opvallend, daar hij voor de meeste dreiging zorgde bij Zweden.

De tijd begon te dringen voor Spanje, waar toptalent Pedri een basisplaats had en met zijn 18 jaar en 201 dagen de jongste Spanjaard op een eindtoernooi ooit is. De druk werd opgevoerd op Zweden, dat in de slotfase alles uit de kast moest trekken om het gelijkspel uit het vuur te slepen. Spanje kreeg in de zes minuten blessuretijd diverse mogelijkheden, maar telkens lag een Zweedse verdediger of Olsen in de weg. Zodoende moet de ploeg van Luis Enrique genoegen nemen met een doelpuntloos gelijkspel. De grote winnaar van de dag is daardoor Slowakije, dat door de 1-2 overwinning op Polen aan kop gaat in Groep E. Aanstaande vrijdag neemt de koploper het op tegen Zweden, Spanje speelt een dag later tegen Polen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Slowakije 1 1 0 0 1 3 2 Spanje 1 0 1 0 0 1 3 Zweden 1 0 1 0 0 1 4 Polen 1 0 0 1 -1 0