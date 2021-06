Italiaanse voetbalbond verplicht EHBO-cursus na hartstilstand Eriksen

Maandag, 14 juni 2021 om 20:48 • Yanick Vos • Laatste update: 21:00

De Italiaanse voetbalbond wil dat alle profvoetballers die actief zijn in de drie belangrijkste competities van het land een verplichte EHBO-cursus gaan volgen. Reden voor het besluit is de hartstilstand van Christian Eriksen afgelopen zaterdag bij de wedstrijd tussen Denemarken en Finland. “Wat daar gebeurde, schokte ons allemaal”, aldus voorzitter Gabriele Gravina.

Eriksen zakte naar aanleiding van een hartstilstand tijdens de wedstrijd tegen Finland in elkaar. Aanvoerder Simon Kjaer was er snel bij en bracht zijn Deense ploeggenoot in een stabiele zijligging, waarmee hij voorkwam dat Eriksen zijn tong kon inslikken. "Ik wil graag hulde brengen aan Kjaer. Zijn handelen is cruciaal geweest, waardoor we Eriksen hopelijk in de toekomst weer op het veld kunnen zien", aldus Gravina, die volgens de NOS heeft aangegeven dat de Italiaanse EK-selectie al tijdens het trainingskamp in Florence de EHBO-cursus krijgt.

Het Rode Kruis heeft in de 24 uur na de hartstilstand van Eriksen 150 reanimatiecursussen extra verkocht, zo werd zondag bekend. Dat is bijna vier keer zoveel cursussen als normaal op een zaterdag. De website van het Rode Kruis kende ook een piek: duizenden bezoekers zochten naar informatie over reanimeren. “De aanmeldingen voor de EHBO-cursussen stromen nog steeds binnen”, zegt Merlijn Stoffels van het Rode Kruis tegen Het Parool. “Na dit weekend zitten we landelijk op ruim 235 aanmeldingen, tegenover enkele tientallen in een normaal weekend. Daarnaast hebben vele duizenden onze uitlegvideo’s over reanimeren op YouTube gezien en schoot het bezoekersaantal voor de website met 375 procent omhoog.”

Op de website van de Hartstichting werd volgens de NOS drie keer zoveel gezocht naar informatie over een hartstilstand. Op hartslag.nu, een oproepsysteem voor burgerhulpverleners bij hartfalen, kwamen driehonderd nieuwe aanmeldingen binnen. Normaal gesproken gaat het om ongeveer veertig aanmeldingen per dag. Uit onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat bijna driekwart van de Nederlanders niet goed weet hoe te handelen als iemand een hartstilstand krijgt. “Mensen voelen geen urgentie om een EHBO- of reanimatiecursus te volgen,” aldus Stoffels tegen de krant. “Maar als zoiets heftigs en verdrietigs gebeurt, zoals met Eriksen, dan schrikken mensen toch even wakker. Gelukkig is het met hem goed afgelopen, maar dit toont wel aan hoe belangrijk reanimeren kan zijn.”

