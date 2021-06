Bas Nijhuis: ‘Ik denk dat hij écht de nummer één is voor de EK-finale’

Maandag, 14 juni 2021 om 20:10 • Yanick Vos • Laatste update: 20:24

Bas Nijhuis is ervan overtuigd dat Björn Kuipers topkandidaat is om de EK-finale te fluiten. De Nederlandse arbiter kwam tot dusver alleen als vierde man in actie tijdens dit eindtoernooi, terwijl Danny Makkelie komende woensdag met Finland – Rusland al voor de tweede keer dit EK in actie komt als scheidsrechter. Volgens Nijhuis zijn de huidige ontwikkelingen gunstig voor Kuipers.

Makkelie kreeg van de UEFA de openingswedstrijd in het Stadio Olimpico toegewezen. Hij leidde met zijn team de wedstrijd tussen Italie en Turkije (3-0) in goede banen. Maandag werd bekend dat Makkelie met zijn team mag afreizen naar Sint-Petersburg voor de confrontatie tussen Rusland en Finland. Kuipers was tot dusver slechts eenmaal vierde official bij de wedstrijd van zondag tussen Engeland en Kroatië (1-0).

“Dit is juist gunstig voor Björn”, aldus Nijhuis bij Veronica Inside. “Kijk, Danny krijgt zijn tweede wedstrijd. Je kunt misschien nog een derde krijgen. Björn laten ze gewoon voor de belangrijke wedstrijden. Er zit helemaal een plan achter. Eerst vierde official, je ziet het altijd in grote toernooien.” Op de vraag van Wilfred Genee of Kuipers de EK-finale gaat fluiten, antwoordt Nijhuis bevestigend: “Ik denk dat hij écht de nummer één is voor de finale. Dat denk ik echt.”

Makkelie is maandag samen met zijn assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries vanuit Istanbul vertrokken naar Rusland. Woensdagmiddag komen zij vanaf 15.00 uur voor de tweede keer dit EK in actie. Finland boekte zaterdag tijdens zijn eerste wedstrijd op het EK een 0-1 overwinning tegen Denemarken, in een duel dat volledig overschaduwd werd door het ineenstorten van Christian Eriksen. Rusland ging in zijn eerste groepsduel in Sint-Petersburg met 3-0 onderuit tegen België.