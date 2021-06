Polen kent dramatische EK-start na knullige primeur voor Szczesny

Maandag, 14 juni 2021 om 19:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:57

Polen heeft zijn openingswedstrijd op het EK maandag verrassend verloren van Slowakije. De Polen kwamen in de eerste helft verdiend op achterstand via een ongelukkige eigen goal van Wojciech Szczesny, het eerste eigen doelpunt van een doelman ooit op een EK. Polen kwam vlak na rust op gelijke hoogte, maar gaf een resultaat na een knullige rode kaart voor Grzegorz Krychowiak alsnog uit handen: 1-2. Voor Robert Lewandowski, de Poolse sterspeler, was het een frustrerende avond, waarop hij nauwelijks een kans kreeg. FC Groningen-verdediger Tomás Suslov maakte in de slotfase zijn EK-debuut voor Slowakije.

De openingsfase bood weinig spektakel totdat Róbert Mak in de achttiende minuut op de linkerflank Bartosz Bereszynski door de benen speelde. De Slowaakse vleugelspits trok naar binnen en waagde een schot in de korte hoek, dat via de paal en daarna de rug van doelman Wojciech Szczesny fortuinlijk binnenviel: 1-0. Kansen waren daarna uiterst schaars voor beide ploegen. Lewandowski produceerde namens Polen vanbinnen het strafschopgebied een afzwaaier, terwijl Juraj Kucka namens Slowakije rakelings over vuurde. De Slowaakse sterspeler Marek Hamsík viel op met uitstekend spel en loste zelf twee mislukte schoten in de eerste helft.

Polen zal teleurgesteld zijn geweest over zijn prestatie in de eerste helft en kreeg vlak na rust een enorme opsteker. Een fraaie aanval bracht Maciej Rybus aan de linkerzijde van het strafschopgebied tot aan de achterlijn, waarna Karol Linetty op de vijfmeterlijn klaar stond om de lage voorzet van Rybus in te tikken: 1-1. Polen had in de fase daarna het initiatief, zonder dat dat leidde tot grote kansen.

De wedstrijd kantelde toen Grzegorz Krychowiak na ruim een uur spelen zijn tweede gele kaart ontving voor een tik op het been van Lukas Haraslin. De middenvelder had in de eerste helft zijn eerste gele kaart ontvangen voor het onderuit trekken van Jakub Hromada, die bij hem was weggelopen. Het wegsturen van Krychowiak gaf Slowakije zichtbaar vertrouwen in een goed resultaat en niet veel later zag Haraslin een schot via een Pools been rakelings het doel missen. Uit de daaropvolgende hoekschop scoorde Milan Skriniar, door de bal in het strafschopgebied eerst te controleren en daarna knap binnen te schieten: 1-2. Met tien man slaagde Polen er toch nog in om een slotoffensief te creëren. Jan Bednarek kreeg een uitstekende schietkans, maar mikte van twaalf meter rakelings naast.

