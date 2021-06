Ajax contracteert Enric Llansana tot medio 2023

Maandag, 14 juni 2021 om 18:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:17

Ajax en Enric Llansana hebben overeenstemming bereikt over de verlenging van zijn contract, zo melden de Amsterdammers via de officiële kanalen. De twintigjarige verdedigende middenvelder beschikte over een aflopend contract, dat verlengd is tot medio 2023.

Llansana, die beschikt over een Spaans en Nederlands paspoort, werd door Ajax in 2012 weggeplukt bij amateurclub VPV Purmersteijn. De middenvelder maakte op 25 maart 2019 zijn debuut voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Het afgelopen seizoen was Llansana een vaste basisspeler voor het beloftenteam en kwam hij tot 33 competitieduels, waarin hij 3 goals maakte en 2 assists gaf.

Vooralsnog kwam Llansana niet in aanmerking voor speelminuten in de hoofdmacht van Ajax, al liet trainer Erik ten Hag hem afgelopen seizoen wel enkele keren op de bank zitten. Ook staat de Spaans-Nederlandse speler op 27 jeugdinterlands voor vijf verschillende vertegenwoordigende Oranje-elftallen.