Vormer brengt Club Brugge in extase: ‘Onze captain blijft aan boord’

Maandag, 14 juni 2021 om 18:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:15

Ruud Vormer zal ook de komende jaren in het shirt van Club Brugge te bewonderen zijn. De 33-jarige middenvelder heeft zijn contract bij de Belgisch kampioen met één jaar verlengd en ligt nu tot medio 2023 vast, zo maakte Brugge maandagmiddag bekend via de officiële kanalen. Het oude contract van Vormer liep door tot de zomer van 2022. De Nederlander begint volgend seizoen aan zijn achtste seizoen in Belgische dienst.

"Onze captain blijft aan boord", kondigde Brugge de contractverlenging maandag aan. Vormer begon zijn loopbaan bij AZ en maakte na een tussenstop bij Roda JC in 2012 transfervrij de overstap naar Feyenoord. Sinds de zomer van 2014 draagt hij het shirt van Brugge, waarvoor hij tot dusver 317 wedstrijden in actie kwam. Daarin wist hij 58 keer te scoren, bereidde hij 88 keer een doelpunt voor en pakte hij vier landstitels.

Ook afgelopen seizoen bleek Brugge met Vormer de sterkste in de Belgische Pro League, toen de ploeg zich in de kampioenspoule met RC Genk, Royal Antwerp FC en Anderlecht tot winnaar kroonde. Het betekende voor Vormer zijn vierde titel als speler van Brugge. Vormer gaf enkele weken geleden tegenover Het Laatste Nieuws al aan zich nergens anders te zien spelen dan bij Brugge. "We spelen elk jaar Champions League en doen altijd mee om de titel", aldus de middenvelder.