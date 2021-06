Aké waarschuwt: ‘Hij is een nachtmerrie om tegen te spelen, dat meen ik echt’

Maandag, 14 juni 2021 om 16:03 • Dominic Mostert

Het Nederlands elftal is op zijn hoede voor Marko Arnautovic. Daags na de zwaarbevochten overwinning op Oekraïne (3-2) blikken verdedigers Nathan Aké en Patrick van Aanholt alvast vooruit op de tweede groepswedstrijd, donderdag tegen Oostenrijk. Na de eerste wedstrijd gaan Oranje en Oostenrijk samen aan kop in Groep C. Zondag won Oostenrijk met 3-1 van Noord-Macedonië en Arnautovic maakte als invaller het laatste doelpunt.

Zowel Nathan Aké als Patrick van Aanholt heeft vaak tegenover de aanvaller gestaan. Arnautovic speelde tussen 2013 en 2017 in de Premier League voor Stoke City en West Ham United, terwijl Aké (voor Chelsea, Watford en Bournemouth) en Van Aanholt (voor Sunderland en Crystal Palace) gelijktijdig op het hoogste niveau uitkwamen. "Je moet op hem zijn voorbereid", weet Van Aanholt dan ook. "Hij is echt een goede en vooral gevaarlijk speler."

"Een moeilijke speler", vult Aké aan. "Hij is sterk dynamisch, heeft een goede techniek en scoort veel. Hij is een nachtmerrie om tegen te spelen, dat meen ik echt." Van Aanholt gaat met Oranje uit van de eigen kracht. "We gaan we Oostenrijk bekijken en zien wat we tegen ze gaan doen. Het zal niet makkelijk worden, maar we zijn er wel allemaal klaar voor." De linksback had zondag verrassenderwijs een basisplek tegen Oekraïne en vertelt dat hij pas 's ochtends hoorde dat hij zou spelen.

"Ik hoorde het zondagochtend met de meeting dat ik mocht spelen, zag ik mijn naam staan bij de opstelling. Ik had het op de training een beetje aan zien komen. Toen ik het gisteren op het bord zag staan was ik blij", zegt Van Aanholt, die de voorkeur kreeg boven Owen Wijndal. "Ik heb het laten zien op de trainingen en in de laatste wedstrijd waarin ik inviel. Het is aan mij om het de trainer zo moeilijk mogelijk te maken. De keuze is voor de komende wedstrijden aan de trainer. Ik heb mijn best gedaan en het is aan hem."