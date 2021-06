Kabinet wil versoepelingen naar voren halen: volle ArenA in achtste finale

Maandag, 14 juni 2021 om 14:55 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:06

Het kabinet wil Nederland nog iets sneller dan gepland van het slot halen, meldt de NOS maandag. De versoepelingen die gepland staan voor 30 juni, worden volgens de nieuwe planning al per zaterdag 26 juni doorgevoerd. Daardoor zou de achtste finale van het EK tussen de nummers twee van Groep A en Groep B, die op de avond van 26 juni wordt gespeeld, in een volle Johan Cruijff ArenA afgewerkt kunnen worden.

Het kabinet was aanvankelijk van plan een groot deel van deze stappen pas op 21 juli te nemen. Vanwege het dalende aantal ziekenhuisopnames, plus de gunstige voortgang van de vaccinatiecampagne, werd die datum vervroegd naar 30 juni. Nu worden de versoepelingen nog eens vier dagen naar voren gehaald, omdat de coronabesmettingen en ziekenhuisopnamen sneller dan gehoopt naar beneden gaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Niet alleen evenementen worden weer toegestaan met een maximaal aantal toeschouwers. Ook mag de horeca tot middernacht open blijven en kunnen theaters, musea en bioscopen meer bezoek toestaan. Het maximale aantal mensen dat iemand thuis mag ontvangen wordt verhoogd naar acht personen, er mogen meer gasten in restaurants (tot honderd personen) en sportwedstrijden zijn weer toegestaan.

Het definitieve besluit moet nog in de ministerraad worden genomen. Komende vrijdag geven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge waarschijnlijk een persconferentie. Als de versoepelingen doorgaan, kan de achtste finale tussen de runners-up van Groep A en B in een vol stadion in Amsterdam worden gespeeld. In Groep A zitten Italië, Wales, Zwitserland en Turkije; in Groep B spelen België, Finland, Denemarken en Rusland. Als Oranje uit Groep C komt, speelt het de achtste finale in Budapest, Londen, Boekarest of Glasgow, afhankelijk van de eindklassering in de eigen en in andere poules.