Kicker: RB Leipzig haalt Yvon Mvogo eerder terug dan gepland

Maandag, 14 juni 2021 om 14:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:47

Volgens berichtgeving van Kicker staat Yvon Mvogo aan de vooravond van een vroegtijdige terugkeer bij RB Leipzig. De Duitse doelman wordt door PSV voor twee jaar gehuurd tot de zomer van 2022, maar wordt door de club uit de Bundesliga eerder dan gepland teruggehaald. Leipzig zou Mvogo door de komst van Joël Drommel en de naderende concurrentiestrijd elders willen onderbrengen, zo klinkt het. Rik Elfrink meldt namens het Eindhovens Dagblad dat PSV daar echter nog niet van op de hoogte is.

De berichtgeving vanuit Duitsland is opmerkelijk te noemen, daar PSV-trainer Roger Schmidt in mei nog uitsprak te rekenen op Mvogo na de zomer. De doelman is voor twee seizoenen gehuurd van Leipzig, maar kan door een clausule in het contract tussentijds worden teruggehaald. Dat er in Eindhoven geen rekening wordt gehouden met een vroegtijdig vertrek van Mvogo heeft onder meer te maken met het feit dat eerste keeper Péter Gulácsi bij Leipzig zijn contract reeds heeft verlengd tot medio 2025.

"Het zou verrassend zijn als Leipzig hem nu nog terughaalt", reageerde Schmidt in mei tegenover het Eindhovens Dagblad. "Ze wilden de clausule namelijk voor het geval hun huidige eerste doelman zou vertrekken. Nu dat niet meer het geval is, is de situatie veranderd. Ik weet niet hoelang de clausule van Leipzig nog loopt, maar ik denk dat we normaal gesproken met Yvon en Joël Drommel het seizoen ingaan. We hebben een lang seizoen dat eraan komt en voor hen allebei is de concurrentiestrijd goed."

Mocht Mvogo in Eindhoven blijven, dan zal hij de concurrentiestrijd aan moeten gaan met Drommel, die door PSV is overgenomen van FC Twente. Lars Unnerstall bewandelde de omgekeerde weg en is door Twente overgenomen van PSV. Mvogo gold afgelopen seizoen als vaste waarde binnen de ploeg van Schmidt en keepte met uitzondering van de TOTO KNVB Beker alles. In het bekertoernooi kreeg Unnerstall de kans. Op dit moment neemt Mvogo met Zwitserland deel aan het EK, waar Yann Sommer de voorkeur krijgt als eerste doelman.