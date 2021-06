Kylian Mbappé uit onvrede over uitspraken van Olivier Giroud

Kylian Mbappé is niet blij met recente uitspraken van Olivier Giroud. Na de oefenwedstrijd tegen Bulgarije van vorige week dinsdag (3-0 zege) zei Giroud, die tweemaal scoorde, dat hij te weinig werd aangespeeld door zijn medespelers. Hij noemde geen namen, maar Mbappé voelde zich aangesproken door de woorden van zijn ploeggenoot. De 22-jarige aanvaller vindt het teleurstellend dat Giroud zijn grieven publiekelijk uitte.

Giroud begon tegen Bulgarije aanvankelijk op de bank, maar kwam na 41 minuten spelen als vervanger van de geblesseerde Karim Benzema binnen de lijnen. De spits van Chelsea nam in de slotfase twee doelpunten voor zijn rekening, waardoor Frankrijk met een 3-0 zege op zak kon toewerken naar het EK. Donderdag meldde L'Équipe dat Mbappé zo boos was door de uitspraken, dat hij na afloop op de persconferentie wilde verschijnen om op de spits van Chelsea te reageren. Bondscoach Didier Deschamps zou hem ervan hebben weerhouden om zich publiekelijk uit te spreken over Giroud, maar dat heeft hij nu toch gedaan.

"Het gaat niet om wat hij heeft gezegd", zegt Mbappé in de Franse pers. "Om eerlijk te zijn, maakt het me weinig uit wat hij heeft gezegd. Ik ben een spits en het is zijn persoonlijke mening. Daar word ik niet door geraakt. Als spits ken ik het gevoel dat je niet bediend wordt. Dat gevoel heb ik 365 keer per wedstrijd. Het gaat er meer om dat het publiekelijk werd gezegd." Mbappé had de kritiek van Giroud liever persoonlijk in de kleedkamer vernomen. "Ik feliciteerde hem in de kleedkamer met zijn doelpunt. Hij zei er toen niets over, waarna ik het via de pers vernam. Hij zei niets wat niet door de beugel kan. Hij is een spits en wil doelpunten maken. Hij is dicht bij een record (Giroud is vijf doelpunten verwijderd van all-time topscorer Thierry Henry, red.) en als spits gaat dat in je hoofd zitten, of je het nu wil of niet."

"Als hij nog een keer had kunnen scoren, had hij dat gedaan", vervolgt Mbappé. "Maar om het in het openbaar te zeggen... Ik had liever dat hij naar me toe was gekomen en zich uitsprak in de kleedkamer. We kennen elkaar al langer. Jullie (de media, red.) weten hoe ik ben in de kleedkamer: als ik iets te melden heb aan iemand, dan doe ik dat. Dan blijft het in de kleedkamer. Uiteindelijk is het geen groot probleem. Het zijn kleine dingen. Ik wil niet dat onze voorbereiding, die goed begon met goede wedstrijden, negatief wordt beïnvloed. Dat kan het team niet gebruiken. We hebben moeilijke wedstrijden voor de boeg en we moeten geen problemen voor onszelf gaan creëren." Dinsdag treedt Frankrijk aan tegen Duitsland.