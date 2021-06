‘Frank de Boer moet misschien kiezen voor Aké in plaats van Blind’

Maandag, 14 juni 2021 om 14:13 • Justus Dingemanse • Laatste update: 14:16

Oranje deed goede zaken in het eerste groepsduel tegen Oekraïne door met 3-2 te winnen in de Johan Cruijff ArenA. Trainer Eric Meijers van SV Spakenburg volgde het duel met veel interesse en presentator Kalum van Oudheusden zocht hem op in zijn woonplaats om met hem de wedstrijd na te bespreken aan de hand van door hem gewraakte ‘kutkrantjes’.

Blind vs. Aké

De opstelling van Oranje kon Meijers wel bekoren en in de verdediging was hij met name te spreken over Nathan Aké: "Ik denk dat tijdens het toernooi Aké het wel eens kan gaan winnen van Blind. Hij speelt op dit moment toch een beetje met de handrem erop. Het is natuurlijk niet niks wat er dit weekend allemaal is gebeurd met Eriksen. Blind is duidelijk geëmotioneerd daardoor, dat kon je ook zien in zijn spel." Op de vraag of Aké completer is, antwoordt hij bevestigend: "Ik denk dat hij beter op zijn benen staat en sneller kan wenden en keren, dat wordt tegen toplanden doorslaggevend. Frank de Boer moet misschien kiezen voor Aké in plaats van Blind."

Dumfries

Denzel Dumfries was zondagavond betrokken bij alle drie de doelpunten van het Nederlands elftal en snoerde daarmee de critici de mond. Desondanks blijft Meijers zijn twijfels houden: "Ik vind wel dat we kritisch moeten zijn op hem. Het is altijd veel geschreeuw weinig wol, soms heb ik wel mijn vraagtekens bij Dumfries, want hij kijkt altijd zo onnozel uit zijn ogen. Ik moet zeggen dat hij gister wel de juiste energie in het elftal bracht en als je in de 85e minuut de beslissende goal maakt, heb je het natuurlijk heel goed gedaan."

Weghorst

De stormachtige ontwikkeling van Wout Weghorst volgt Meijers met veel interesse en hij memoreert aan een opvallend moment: “Toen wij met Helmond Sport in Emmen speelde, maakten wij in de laatste seconde een penalty: 1-1. Toen was hij zo link dat hij in de catacomben uitgleed en vervolgens lag hij een paar minuten gestrekt voor de kleedkamer. Ik dacht: wat is dat voor dorpsgek?" Meijers heeft echter veel respect voor waar hij nu staat en denkt dat Weghorst de revelatie van het toernooi kan worden.



Kalum van Oudheusden is fulltime videojournalist, presentator en programmamaker bij Voetbalzone en maakt onder meer exclusieve interviews en verschillende programma’s. is fulltime videojournalist, presentator en programmamaker bij Voetbalzone en maakt onder meer exclusieve interviews en verschillende programma’s.