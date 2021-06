Slechts één programma trok dit kalenderjaar meer kijkers dan Oranje

Maandag, 14 juni 2021 om 13:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:47

De wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Oekraïne (3-2) heeft zondagavond liefst 5,4 miljoen kijkers getrokken, zo blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. Het programma was daarmee veruit het best bekeken programma en kwam zelfs in de buurt van de best bekeken uitzending van dit kalenderjaar. Alleen het Eurovisie Songfestival trok meer kijkers. Daar keken eind mei tweeduizend mensen meer naar.

Met 5,4 miljoen kijkers was NPO1 zondag goed voor een marktaandeel van tachtig procent. Ook Studio Europa, het aansluitende napraatprogramma van de publieke omroep, nam met 1,8 miljoen kijkers een behoorlijk marktaandeel van 54 procent voor zijn rekening. Het marktaandeel van de mannen van Veronica Inside lag daarentegen een stuk lager. Wilfred Genee en zijn tafelgasten wisten met De Oranjezomer 530.000 kijkers te trekken en was waarmee goed voor een marktaandeel van veertien procent.

Dick Advocaat sprak in mei nog uit dat het Eurovisie Songfestival lang niet zoveel kijkers zou trekken als het voetbal. De oefenmeester van Feyenoord reageerde daarmee op de problematiek rondom de finale van de play-offs om Europees voetbal in De Kuip. "Als je ziet hoeveel mensen naar het voetballen kijken. Naar het Songfestival kijken maar een beperkt aantal mensen", aldus Advocaat destijds. "Wat is nou belangrijker? Het voetballen heb ik hoger staan dan het Songfestival."

Het EK domineerde niet alleen op de late avond de kijkcijfers, want ook het duel tussen Oostenrijk en Noord-Macedonië (3-1) was goed voor 1,3 miljoen kijkers. De kijkcijfers zijn al vanaf de start van het Europees kampioenschap goed, daar de openingswedstrijd van afgelopen vrijdag tussen Italië en Turkije 2,3 miljoen kijkers trok.