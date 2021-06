AC Milan overweegt promotie voor Kjaer na heldenrol in Kopenhagen

Maandag, 14 juni 2021 om 12:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:15

AC Milan overweegt Simon Kjaer de nieuwe aanvoerder te maken, zo schrijft La Gazzetta dello Sport maandag. De verdediger werd de afgelopen dagen wereldwijd bewierookt voor de manier waarop hij reageerde op de hartstilstand van Christian Eriksen in de EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland. Technisch directeur Paolo Maldini ziet Kjaer graag de nieuwe aanvoerder worden.

Toen Eriksen naar het gras ging, greep Kjaer direct in. Hij zorgde ervoor dat Eriksen niet zou stikken door de tong uit diens mond te halen. Daarna startte Kjaer de reanimatie, totdat het medisch personeel bij Eriksen was. De aanvoerder van Denemarken nam het voortouw om samen met zijn ploeggenoten een kring te vormen om Eriksen, zodat de camera's de dramatische situatie in Kopenhagen niet in beeld konden brengen.

Vervolgens bekommerde Kjaer zich samen met Kasper Schmeichel om de vriendin van Eriksen, Sabrina Kvist Jensen, die huilend het veld betrad. Tot slot voerden Kjaer en zijn ploeggenoten Eriksen per brancard van het veld af, waarna de aanvallende middenvelder naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar verblijft hij nog altijd, in stabiele toestand. Het handelen van Kjaer is niet onopgemerkt voorbijgegaan bij Milan, dat overweegt om de 32-jarige stopper de aanvoerdersband te geven.

De huidige aanvoerder, Alessio Romagnoli, was in tegenstelling tot Kjaer geen basisklant in de laatste fase van het seizoen. Viceaanvoerder Gianluigi Donnarumma staat voor een transfervrij vertrek naar Paris Saint-Germain. Het lijkt er daarom op dat trainer Stefano Pioli een nieuwe captain gaat aanstellen. Behalve Kjaer worden intern ook de namen van Franck Kessié en Davide Calabria genoemd.

Eerder op de maandag was Schmeichel, doelman van Denemarken, al lyrisch over het handelen van Kjaer op zaterdagavond. "Wat Simon allemaal heeft gedaan, daar zijn geen woorden voor. Hij is echt een exceptioneel persoon. Ik stelde me voor dat ik daar op het veld zou liggen. De vrouw, kinderen en ouders van Christian waren ook aanwezig, daar was ik dan ook naar op zoek. Het is haast onmenselijk wat zij hebben moeten doorstaan", zei Schmeichel, die samen met Kjaer een bezoek bracht aan Eriksen in het ziekenhuis in Kopenhagen.