Uitshirt van PSV voor seizoen 2021/22 bevat opvallende nieuwe kleuren

Maandag, 14 juni 2021 om 12:20 • Dominic Mostert

PSV speelt de uitwedstrijden in het seizoen 2021/22 in een shirt met donkerpaarse en turquoise invloeden. De website Footy Headlines publiceert maandagmiddag foto's van het nieuwe tenue van PSV, dat nog niet officieel is gepresenteerd. Het shirt is ontwikkeld door kledingsponsor Puma.

Op de voorkant van het shirt is een subtiele verwijzing gemaakt naar de vlag van Eindhoven, die horizontale en verticale banen bevat. Verder is in de kraag het logo van de PSV Foundation verwerkt. Centraal op de voorkant staat het logo van Metropoolregio Brainport, de premium partner van de club. Het broekje en de kousen hebben dezelfde kleuren als het shirt. Vorig seizoen speelde PSV nog in een uitshirt dat dominant zwart-grijs was, met rode uiteinden van de mouwen.