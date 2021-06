Bezorgde Daley Blind belde op wedstrijddag drie keer met zijn vader

Maandag, 14 juni 2021

Danny Blind had zondag voorafgaand aan de EK-opener van het Nederlands elftal tegen Oekraïne (3-2) meerder keren contact met zoon Daley, zo onthult hij maandagochtend in de online talkshow van Voetbal International. Er waren ontzettend veel twijfels bij de verdediger, die voormalig ploeggenoot Christian Eriksen zaterdagavond onwel zag worden tijden Denemarken-Finland. Blind junior speelt met een defibrillator sinds hij eind 2019 tegen Valencia naar de grond ging.

"Er zit natuurlijk heel veel emotie bij Daley", aldus Blind, die de Ajacied met tranen van het veld zag aflopen na zijn wissel tegen Oekraïne. "Voor zijn gevoel kwam alles weer langs, zijn eigen problematiek. En Daley kent Christian natuurlijk ook heel goed, het zijn vrienden." Er was derhalve intensief contract op de wedstrijddag. "Op de dag van de wedstrijd hebben we drie keer gebeld en hebben we een aantal opties besproken. Uiteindelijk moest Daley zijn gevoel laten spreken en ook met andere mensen, professionals, hierover praten."

Volgens de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal waren er in totaal drie opties voor zijn zoon: "Ik sla de wedstrijd over en parkeer het allemaal even, ik houd er helemaal mee op of je zegt: 'ik ga ervoor'. Blind koos er uiteindelijk voor om te spelen en Frank de Boer had ook een basisplaats voor hem in petto. "Dat is heel knap, want de juiste focus was er niet altijd. Ik weet nog goed: in augustus (in de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC, red.) had Daley weer een moment met zijn hart en pas op 11 december, uit tegen Liverpool in de Champions League, zei hij: 'Pap, dit is de eerste keer dat ik er niet aan gedacht heb tijdens de wedstrijd'. Als je een foute pass geeft of een duel verliest, denk je meteen: Ligt het aan mijn fysiek? Het is dus supermoeilijk om de concentratie vast te houden. Ik vind dat Daley het heel knap heeft gedaan", aldus Blind senior.

Blind verklaarde zondagavond bij de NOS waarom er emoties waren tijdens zijn wissel in de tweede helft. "Gisteravond (zaterdagavond, red.) heeft heel veel impact gehad op mij persoonlijk", beaamde Blind na afloop van de 3-2 overwinning in de Johan Cruijff ArenA. "Buiten dat ik Chris goed ken als vriend, en de situatie voor hem verschrikkelijk is, heb ik zelf ook een en ander in die hoek meegemaakt. Ik heb vandaag voor mezelf een mentale horde moeten overwinnen om te spelen. Daar had ik moeite mee, gisteravond en vandaag. Ik ben trots dat ik het gedaan heb. Uiteindelijk komt de emotie eruit."

Blind heeft er 'zeker over nagedacht' om de wedstrijd over te slaan. "Die gedachten spoken door je hoofd. Het moment van gisteren heeft op mij veel impact gehad en heeft me veel doen beseffen. Dat maakt het moment vandaag alleen maar moeilijker om het veld op te stappen. Ik heb er niet lekker van geslapen, moet ik eerlijk zeggen. Het was een grote mentale horde om dit toch te doen." De verdediger keek live naar de wedstrijd tussen Denemarken en Finland, vertelt hij. Na het incident stuurde hij een berichtje naar Eriksen, maar hij heeft zijn oude ploeggenoot nog niet gesproken.