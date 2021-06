‘Ik zag Christian daar liggen, zijn ogen waren wit en het zag er vreemd uit’

Maandag, 14 juni 2021 om 11:06 • Rian Rosendaal

Het onwel worden van Christian Eriksen zaterdag tijdens het EK-duel tussen Denemarken en Finland heeft enorm veel indruk gemaakt op zijn medespelers. Onder meer Pierre-Emile Höjbjerg kijkt twee dagen later terug op het veelbesproken voorval in het Parken Stadion in Kopenhagen. De middenvelder van Tottenham Hotspur vreesde het ergste toen hij Eriksen op de grond zag liggen.

"Ik zag Christian daar liggen, met zijn gezicht richting het veld", laat Höjbjerg maandagochtend weten op een persconferentie van de Deense voetbalbond. "Zijn ogen waren wit en het zag er behoorlijk vreemd uit. Ik zie vervolgens hoe Simon Kjaer naar Christian rent en vroeg me af wat er allemaal aan de hand was. Toen kwamen er ook allemaal dokters en andere medische specialisten aan te pas. Het was een vreemde gewaarwording en moeilijk om te accepteren. Er kwamen steeds meer mensen van de Eerste Hulp het veld op en ik zag Simon met zijn armen zwaaien", zo blikt de controleur terug op de gebeurtenissen van zaterdag.

Simon Braithwaite sluit zich aan bij de woorden van Höjbjerg. "We waren bijna een vriend en teamgenoot kwijt", aldus de aanvaller van Barcelona. "En dat is niet iets waar je rekening mee houdt als je het veld opstapt. Je gaat namelijk het veld op voor je plezier." Kasper Schmeichel houdt zich vast aan het feit dat er ondanks alle paniek een goede afloop was zaterdagavond. "Het had veel slechter kunnen aflopen. Ik ben dankbaar deel uit te mogen maken van een elftal dat echt als eenheid heeft gefungeerd in de afgelopen dagen. En natuurlijk ontzettend dankbaar dat Christian nog steeds in ons midden is", aldus de opgeluchte doelman van de Denen, die in de catacomben telefonisch contact had met Eriksen later op de avond.

Schmeichel zet vervolgens zijn vraagtekens bij de twee keuzes die Denemarken had na het stilleggen van het duel met Finland: later op zaterdagavond uitspelen of de wedstrijd zondag om 12.00 uur hervatten. "Ik vond het niet eerlijk dat we in die situatie verzeild raakten als spelers met die twee keuzes. Iemand hoger op de ladder dan ons had wellicht voor ons moeten beslissen dat er op dat moment geen keuze kon worden gemaakt", concludeert de keeper, die boven alles ontzettend trots is op zijn collega-internationals. "Ik heb niet de woorden om mijn gevoel voor deze jongens te omschrijven. Ik had hier met niemand anders kunnen staan."

De Deense doelman heeft de zaterdagavond in een soort roes doorstaan, onder meer tijdens het troosten van Sabrina, de vrouw van Eriksen. "We hebben niet nagedacht over het nemen van beslissingen en zijn gewoon aan het werk gegaan, een heel natuurlijk verschijnsel. Wat Simon (Kjaer, red.) allemaal heeft gedaan, daar zijn geen woorden voor. Hij is echt een exceptioneel persoon. Ik stelde me voor dat ik daar op het veld zou liggen. De vrouw, kinderen en ouders van Christian waren ook aanwezig, daar was ik dan ook naar op zoek. Het is haast onmenselijk wat zij hebben moeten doorstaan", aldus Schmeichel, die samen met Kjaer een bezoek bracht aan Eriksen in het ziekenhuis in Kopenhagen.