‘Deal met Ajax geldt voor Barcelona als alternatief voor man van 40 miljoen'

Maandag, 14 juni 2021 om 10:55 • Chris Meijer • Laatste update: 11:02

Barcelona wil komende zomer graag een linksback aan de selectie toevoegen. Júnior Firpo is op weg naar de uitgang bij de Catalanen, waarna er een andere stand-in voor Jordi Alba moet worden binnengehaald. Mundo Deportivo schrijft dat José Gayá de gedroomde kandidaat is bij Barcelona, maar als hij te duur blijkt zou de aandacht kunnen verschuiven richting Nicolás Tagliafico of Robin Gosens.

Alejandro Balde ontwikkelt zich momenteel stormachtig bij Barcelona B, maar men acht hem met zijn zeventien jaar nog te jong en onervaren voor de rol van stand-in van Alba. Voor die vacature moet er een meer ervaren linksback worden binnengehaald en Gayá geldt als de gedroomde kandidaat. Het belooft echter een ingewikkelde operatie te worden om de 26-jarige vleugelverdediger los te weken bij Valencia.

José Bordalás, de nieuwe trainer van Valencia, is niet bepaald van plan om de aanvoerder te laten vertrekken. De van Getafe overgekomen oefenmeester heeft echter niet het laatste woord op het gebied van transfers, want de clubleiding zal het besluit nemen over het al dan niet verkopen van Gayá. Zijn tot medio 2023 lopende contract bevat een afkoopclausule van veertig miljoen euro, maar dat is een bedrag dat Barcelona op dit moment in ieder geval niet kan betalen. De Catalanen gaan proberen dit bedrag naar beneden te krijgen, eventueel door een speler in ruil aan te bieden.

Mocht de komst van Gayá onhaalbaar blijken, verlegt Barcelona de aandacht naar goedkopere optie. Een van die opties is Gosens, die bij Atalanta nog een contract tot medio 2022 heeft en daardoor voor een relatief lager bedrag op te halen is in Bergamo. Ook Tagliafico wordt beschouwd als betaalbare optie. De Argentijnse vleugelverdediger heeft niet onder stoelen of banken gestoken dat hij komende zomer graag een transfer wil maken. Eerder werd Tagliafico gelinkt aan onder meer Leeds United en Internazionale.