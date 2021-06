‘Elayis Tavsan op punt om droomtransfer naar Turkije af te ronden’

Maandag, 14 juni 2021 om 10:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:08

Elayis Tavsan staat op het punt om NEC in te ruilen voor Besiktas, zo weet de Turkse journalist en commentator Yagiz Sabuncuoglu te melden via Twitter. De twintigjarige rechtsbenige vleugelaanvaller, die met de club uit Nijmegen onlangs promoveerde naar de Eredivisie, kost Besiktas 1,5 miljoen euro plus bonussen. Daarnaast is NEC naar verluidt een doorverkooppercentage van twintig procent in het vooruitzicht gesteld.

Sabuncuoglu voegt wel toe dat NEC het bod van 1,5 miljoen euro nog in overweging heeft, al wijst alles erop dat beide clubs op korte termijn tot een akkoord komen. Tavsan staat al een behoorlijke tijd op het lijstje van Besiktas, zo klinkt het. De Turkse krant Gazete Damga wist medio mei al te melden dat de topclub uit Istanbul in de markt is voor de jonge buitenspeler. Er zou ook belangstelling zijn vanuit de Eredivisie, maar Besiktas lijkt de beste papieren te hebben.

Tavsan, wiens contract bij het gepromoveerde NEC nog twee jaar doorloopt, sloot het seizoen af met 11 doelpunten en 8 assists in 39 wedstrijden in alle competities. De zoon van een Turkse moeder en Surinaamse vader miste vorige maand het duel met NAC Breda (1-2 winst) om promotie vanwege blessureleed. Zonder hem werd promotie afgedwongen, al is de kans klein dat de flankspeler met NEC in de Eredivisie te bewonderen is.

De door Besiktas begeerde Tavsan werd in april ook nog in verband gebracht met Galatasaray, al lijkt die interesse inmiddels bekoeld te zijn. De NEC-aanvaller sprak vorig jaar met Voetbalzone over zijn ambities op clubniveau. "Over vijf jaar hoop ik bij een Europese topclub als Barcelona of Manchester City te spelen en wie weet is er dan ook een plekje in het Nederlands elftal voor mij weggelegd. Ik zou met mijn achtergrond ook voor Turkije uit kunnen komen, maar zij hebben zich nooit voor mij gemeld en ik ben wel altijd in beeld geweest bij de Nederlandse jeugdploegen", aldus Tavsan.