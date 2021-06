Remko Bicentini komt stap dichter bij WK van 2022: ‘We gaan volle bak’

Maandag, 14 juni 2021 om 09:50 • Chris Meijer

Het WK van 2022 in Qatar is voor Remko Bicentini een stapje dichterbij gekomen. Canada, waar de oefenmeester uit Wijchen als assistent van bondscoach John Herdman actief is, boekte op bezoek bij Haïti een 0-1 overwinning, waardoor in de nacht van woensdag op donderdag een gelijkspel volstaat om de finaleronde van de WK-kwalificatiecyclus van de CONCACAF (de voetbalbond voor de Caraïben en Midden- en Noord-Amerika) te bereiken.

Canada bereikte de tweede ronde van de WK-kwalificatie door af te rekenen met de Kaaimaneilanden, Aruba, Bermuda en Suriname. Door een 4-0 zege van Canada spatte de WK-droom van Suriname een week geleden uit elkaar. Canada moet nu over twee wedstrijden zien af te rekenen met Haïti om de finaleronde te bereiken, waar in een poule met acht landen drie directe WK-tickets en een plek in een intercontinentale play-off worden verdeeld. De Verenigde Staten, Mexico, Costa Rica, Honduras en Jamaica zijn reeds zeker van deelname.

Nu is ook Canada dicht bij een plek in deze finaleronde. Kyle Larin, aanvaller van Besiktas, zorgde in het Sylvio Cator Stadium van de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince na veertien minuten spelen voor het enige doelpunt. “We wilden meer, maar jammer genoeg waren we niet effectief genoeg met de kansen die we kregen”, zo analyseert Bicentini in gesprek met Voetbalzone. “In de eerste helft hebben we de wedstrijd volledig gedomineerd, met en zonder bal.”

“De tweede helft heeft de ploeg de absolute wil getoond om te winnen. Haïti ging aanvallender spelen om de gelijkmaker te forceren, maar dankzij de organisatie en vechtlust bleven we geweldig overeind”, aldus Bicentini. De laatste horde richting de finaleronde moet in de nacht van woensdag op donderdag genomen worden, als Canada en Haïti andermaal tegenover elkaar staan in het Amerikaanse Chicago. De Canadezen nemen vanaf juni eveneens deel aan de Gold Cup. “We gaan volle bak.”