PSV en Swansea bereiken akkoord; Brexit kan transfer nog dwarsbomen

Maandag, 14 juni 2021 om 09:36

PSV en Swansea City hebben een akkoord bereikt over Joël Piroe, zo melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad. The Swans zijn bereid om een bedrag van om en nabij de twee miljoen euro over te maken naar Eindhoven. Ondanks dat Piroe graag de overstap naar Wales maakt, is een transfer vanwege de door de Brexit veranderde regels nog geen uitgemaakte zaak.

Het Verenigd Koninkrijk stapte vorig jaar definitief uit de Europese Unie, waardoor spelers een werkvergunning nodig hebben om aan de andere kant van Het Kanaal te kunnen spelen. Dat heeft de nodige voeten in aarde, waardoor het geen uitgemaakte zaak is dat Piroe daadwerkelijk naar Swansea City gaat verkassen. De 21-jarige spits wil zelf graag de overstap maken naar de nummer vier van het afgelopen Championship-seizoen.

Piroe moet overigens nog wel tot een persoonlijk akkoord komen met Swansea. PSV heeft in ieder geval ingestemd met het bod van de club uit Wales, dat een bedrag van om en nabij de twee miljoen euro wil overmaken. Piroe ligt nog maar één seizoen vast en speelt bovendien nauwelijks een rol van betekenis in de plannen van Roger Schmidt. PSV is dan ook bereid om mee te denken met het vertrek van de aanvaller, die afgelopen seizoen in de Eredivisie in 11 korte invalbeurten tot 124 speelminuten en 1 doelpunt kwam.

Vanuit de Eredivisie is er ook belangstelling van Heracles Almelo voor Piroe. De spits belandde via de jeugdopleidingen van NEC en Feyenoord in 2015 bij die van PSV. In het seizoen 2019/20 werd hij uitgeleend aan Sparta Rotterdam, waarvoor hij 2 keer scoorde in 20 officiële optredens. De meeste wedstrijden in het betaald voetbal speelde hij voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. In 56 duels kwam hij tot 16 goals en 14 assists voor de beloften van PSV.